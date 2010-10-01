Финансы
Банки.руРубль завершил основную валютную сессию укреплением
Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 мск понизился на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 70,9625 рубля.
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Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
Единоборства
Петр Ян уложился в вес перед боем за титул чемпиона UFC с Алдо
Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян успешно прошёл взвешивание перед титульным боем с бразильцем Жозе Алдо.
Metaratings 09:35
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Политика
Москва считает иск Гааги в ЕСПЧ ударом по отношениям с Нидерландами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным ударом по отношениям с Нидерландами иск Гааги к России в ЕСПЧ по катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:12
Политика
Кадыров назвал причастных к убийству гражданина Чечни в Австрии
Правоохранительные органы уже задержали подозреваемых в убийстве 43-летнего россиянина из Чечни.
iReactor вчера в 03:06
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Автоспорт
Даниил Квят: Не совсем доволен машиной. Мы еще можем прибавить
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят высказался о пятничных свободных заездах Гран-при Штирии.
Bookmaker-ratings.ru 13:04
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском 06:21
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета 03:38
Происшествия
В Санкт-Петербурге пятерых таможенников заподозрили во взяточничестве
Следствие предполагает, что сотрудники Южного поста петербургской таможни с 2019 по 2020 год получали взятки от компаний, которые ввозили товары на территорию ЕАЭС.
Известия 08:56
Политика
РПЦ отреагировала на решение Турции по собору Святой Софии
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть.
Rambler News Service 10:12
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Брянские новости вчера в 05:22
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Анастасии Волочковой призналась, что живет с отцом
Девушка обсуждала свой переезд с мамой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
Летидор 06:45
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Как сообщает издание speedme.ru, продажи нового Toyota Corolla Cross в Таиланде начнутся в этом месяце.
32CARS.ru вчера в 01:15
Политика
Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3
ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, напоминает агентство. Договор рассчитан на десять лет с возможным продлением.
BFM.ru 07:51
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Общество
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается.
RT на русском 08:36
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Общество
Смертность в России за май выросла на 11,9%
Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах.
Новые Известия 12:32
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что единовременную выплату получат порядка 1,5 миллионов пожилых людей по всей России.
Live24 03:34
Футбол
«Брешия» сообщила, что Балотелли поправился до 100 кг
Как сообщает Football Italia, форвард набрал 8 килограммов лишнего веса. Напомним, Балотелли перешел в «Брешию» в начале текущего сезона.
Матч ТВ 12:01
Общество
Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
Игры
Заброшенную Half-Life 3 рассекретили
Lenta.ru 12:01
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.
RT на русском 11:49
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
Футбол
Рубин — Краснодар 1:0
Sport24.ru вчера в 15:23
Футбол
Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Аргументы и Факты 06:10