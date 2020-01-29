В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.

Рубль продолжает падать к доллару и евро

Общество В Италии объявили режим ЧС из-за коронавируса Итальянский Совет министров объявил о введения чрезвычайной ситуации из-за двух зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории страны, передает Reuters.

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