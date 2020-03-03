Курсы доллара и евро в ходе торгов 3 марта упали по отношению к рублю до уровня в 66 и 73,8 рубля соответственно. Это произошло на фоне новостей о решении руководства ФРС США снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам сразу на 0,5 процентных пункта до 1-1,25%.

Рубль укрепился к доллару после снижения ставки ФРС США

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