Финансы
РидусРубль укрепился к доллару после снижения ставки ФРС США
Курсы доллара и евро в ходе торгов 3 марта упали по отношению к рублю до уровня в 66 и 73,8 рубля соответственно. Это произошло на фоне новостей о решении руководства ФРС США снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам сразу на 0,5 процентных пункта до 1-1,25%.
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