Курс рубля на вечерних торгах укрепляется на фоне досрочного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это следует из данных Московской биржи. Доллар опускался к российской валюте более чем на один рубль, на минимуме вечером его курс составлял 65,3 рубля.

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