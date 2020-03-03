Финансы
Российская газетаРубль значительно укрепился после снижения ставки ФРС США
Курс рубля на вечерних торгах укрепляется на фоне досрочного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это следует из данных Московской биржи. Доллар опускался к российской валюте более чем на один рубль, на минимуме вечером его курс составлял 65,3 рубля.
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Рубль вечером заметно ускорил темпы роста к доллару и евро благодаря решению ФРС США снизить ставку
Финмаркет03 марта в 11:58
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