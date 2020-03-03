Курс рубля на вечерних торгах укрепляется на фоне досрочного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это следует из данных Московской биржи. Доллар опускался к российской валюте более чем на один рубль, на минимуме вечером его курс составлял 65,3 рубля.

Биатлон МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Общество Секретный экспорт России составил более $55 млрд В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд.

Футбол Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.

Технологии В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.

Происшествия Калининградский таксист изнасиловал школьницу Региональный СК возбудил уголовное дело в адрес 23-летнего жителя Калининграда. Он обвиняется в изнасиловании 15-летней школьницы.

Энергетика ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Кино Премьеру нового фильма о Бонде отложили из-за коронавируса Выход в прокат нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили до ноября. Об этом 4 марта сообщили в твиттере франшизы.

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Общество В кинотеатрах запретят съемку В целях обеспечения общественного порядка и безопасности посетителям запретят проносить на их территорию любое оружие и боеприпасы, колющие или режущие предметы, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, наркотические и токсические вещества или стимуляторы, а также пиротехнические изделия и лазерные указки.

Общество РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.