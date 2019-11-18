В Мадриде завершился матч Кубка Дэвиса между сборными России и Хорватии. Наши теннисисты одержали победу с результатом 3:0. Матч завершился встречей пар.

Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

Игры Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.

Политика «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Общество «Яндекс» изменит структуру управления компанией В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).

Экономика Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин «По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, – вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха», - констатировал экономист.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Общество Экстренное предупреждение объявили на Сахалине из-за идущего циклона Как пишет ИА SakhalinMedia, в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры разослано экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

Шоу-бизнес Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин госпитализирован в одну из московских больниц.

Авто Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4 Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).

Гаджеты Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader. Она будет поддерживать большинство текстовых форматов и синхронизироваться со смартфоном.

Хоккей ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали» Московский ЦСКА уступил череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Авто Названы топ-10 регионов РФ по количеству автомобилей японских марок Как отмечают эксперты «Автостата», самая большая концентрация таких машин в Москве — на середину года в столице было зарегистрировано 878,6 тыс. легковых автомобилей японских марок, что составляет порядка 9% от общероссийского объема.

Технологии Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.