Теннис

Вести.RuВести.RuРублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

В Мадриде завершился матч Кубка Дэвиса между сборными России и Хорватии. Наши теннисисты одержали победу с результатом 3:0. Матч завершился встречей пар.
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Карен Хачанов: «Если надо будет бегать три часа, буду бегать три часа»

Sports.ru16:14

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Сборная России обыграла Хорватию в стартовом матче Кубка Дэвиса

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Хачанов и Рублев обыграли хорватских теннисистов на Кубке Дэвиса

Советский спорт17:17

Хачанов и Рублев довели до разгромного счет в противостоянии с Хорватией на Кубке Дэвиса

Матч ТВ17:17

Теннис, Кубок Дэвиса, Хорватия - Россия, Додиг/Мектич - Хачанов/Рублёв. Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru14:14
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Основной прибор «Спектр-РГ» прислал первые полноценные снимки

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Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
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Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
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Представители России выступят третьими в финале «Детского Евровидения»

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Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин

«По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, – вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха», - констатировал экономист.
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Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Общество

Власти планируют в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского

Субсидии Институту мировых цивилизаций могут увеличиться в 2020 году почти в шесть раз — с 60 до 353,8 млн рублей.
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Как пишет ИА SakhalinMedia, в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры разослано экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
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После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
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Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

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В Мали более 20 военных погибли при нападении боевиков на патруль

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Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
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В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

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Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader. Она будет поддерживать большинство текстовых форматов и синхронизироваться со смартфоном.
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Хозяину толстого кота предложили стать акционером «Аэрофлота»

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ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали»

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