Теннис

Вести.RuВести.RuРублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

В Мадриде завершился матч Кубка Дэвиса между сборными России и Хорватии. Наши теннисисты одержали победу с результатом 3:0. Матч завершился встречей пар.
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Карен Хачанов: «Если надо будет бегать три часа, буду бегать три часа»

Sports.ru16:14

Теннис, Кубок Дэвиса, Хорватия - Россия, Додиг/Мектич - Хачанов/Рублёв. Прямая текстовая онлайн трансляция

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Хачанов и Рублев довели до разгромного счет в противостоянии с Хорватией на Кубке Дэвиса

Sportbox.RU17:17

Россия на Кубке Дэвиса обыграла Хорватию со счетом 3:0

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