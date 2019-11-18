Теннис

Вести.RuВести.RuРублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

В Мадриде завершился матч Кубка Дэвиса между сборными России и Хорватии. Наши теннисисты одержали победу с результатом 3:0. Матч завершился встречей пар.
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Сборная России обыграла Хорватию в стартовом матче Кубка Дэвиса

Sport24.ruвчера в 14:37

Россия на Кубке Дэвиса обыграла Хорватию со счетом 3:0

Спорт-Экспрессвчера в 17:01

Хачанов и Рублев обыграли хорватских теннисистов на Кубке Дэвиса

Советский спортвчера в 17:17

Теннис, Кубок Дэвиса, Хорватия - Россия, Додиг/Мектич - Хачанов/Рублёв. Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 14:14

Карен Хачанов: «Если надо будет бегать три часа, буду бегать три часа»

Sports.ruвчера в 16:14

Хачанов и Рублев довели до разгромного счет в противостоянии с Хорватией на Кубке Дэвиса

Матч ТВвчера в 17:17

Хачанов и Рублёв принесли сборной России третью победу в матче с Хорватией

Чемпионатвчера в 16:58
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Армия и оружие

День ракетных войск и артиллерии отмечается в России

Вечером 21 ноября московское радио передало экстренное сообщение Совинформбюро, в котором говорилось об успешном наступлении советских войск.
Тюменская линия вчера в 22:44
Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
Кино

Алена Солнцева про фильм «Грех» Андрея Кончаловского

Газета.Ru 17 ноября в 02:28
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Армия и оружие

В Сирии попытались сжечь российский патруль

Свободная Пресса вчера в 13:11
Политика

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК вчера в 22:37
Политика

Переданные Россией катера буксируют в Украину

Командование Военно-морских сил Украины подтвердило получение от России своих катеров, задержанных еще год назад в Керченском проливе.
Аргументы неделi. Крым вчера в 06:44
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

RT на русском вчера в 09:19
Происшествия

Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии

Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Российская газета вчера в 21:33
Общество

Глава Якутии подтвердил строительство моста через реку Лену

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено.
РИА Новости вчера в 05:31
Общество

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

Росбалт вчера в 23:35
Фигурное катание

Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
ТАСС Спорт вчера в 03:48
Происшествия

В СКР сообщили причины обыска в СО РАН и рассказали об уголовном деле

Новосибирским следственным управлением СКР в отношении 77 — летнего сотрудника СО РАН возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:08
Экономика

ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты

Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика

Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 11:14
Происшествия

В США при стрельбе в супермаркете погибли три человека

БИЗНЕС Online вчера в 14:06
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета вчера в 10:41
Политика

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Аргументы недели вчера в 10:05
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Происшествия

В Приамурье проверят студентов — владельцев оружия после ЧП в колледже

Полиция и Росгвардия Амурской области разрабатывает профилактические меры по проверке студентов, владеющих оружием, после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:08
Политика

Порошенко заявил о «российском заказе» в деле о его аресте

Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит реальный тюремный срок: бывшего лидера подозревают во вмешательстве в процедуру проведения конкурса по отбору претендентов на посты в высший совет правосудия.
Российский Диалог вчера в 07:20
Энергетика

Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
В городе R 16 ноября в 05:24
Интернет

«Ростелеком» назвал основные киберриски для промышленности

Три четверти, или 72% уязвимостей, найденных в программном обеспечении, которое используется в промышленности, могут парализовать работу предприятия, следует из отчета компании «Ростелеком-Солар» (есть у РБК).
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии

Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены.
RT на русском вчера в 23:08
Экономика

ОАЭ решили купить половину КБ «Вертолетов России»

«Вертолеты России» (входит в Ростех) в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 подписали с эмиратским Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке половины компании «ВР-Технологии» – конструкторского бюро российского холдинга.
Взгляд.ру вчера в 02:56
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Космос

Представлена «дорожная карта» по наблюдениям черных дыр средней массы

Астрофизики из США рассмотрели возможность обнаружения черных дыр в среднем диапазоне масс при использовании гравитационно-волновых детекторов.
Индикатор вчера в 14:29
Как работают Яндекс.Новости?
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