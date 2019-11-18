В Мадриде завершился матч Кубка Дэвиса между сборными России и Хорватии. Наши теннисисты одержали победу с результатом 3:0. Матч завершился встречей пар.

Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

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