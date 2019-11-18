Теннис
Вести.RuРублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса
В Мадриде завершился матч Кубка Дэвиса между сборными России и Хорватии. Наши теннисисты одержали победу с результатом 3:0. Матч завершился встречей пар.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:24, Вашингтон
Армия и оружие
Военные РФ увеличили число пунктов распределения гумпомощи в Сирии
Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) увеличивают количество пунктов распределения гуманитарных грузов на севере и востоке Сирии.
Происшествия
В Хабаровском крае самолет не смог сесть из-за собаки на ВПП
В аэропорту Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае пассажирский самолет во время посадки ушел на второй круг из-за того, что по взлетно-посадочной полосе бегала собака.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Авто
Компания УАЗ разработает новый турбомотор
В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Политика
Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме
Политика
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Здоровье
Жителю Сахалина удалили опухоль на лице весом в полтора килограмма
В Южно-Сахалинске хирурги удалили 52-летнему мужчине опухоль на лице, которая весила полтора килограмма, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве здравоохранения.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Происшествия
Предмет, похожий на топливный стержень с АЭС, найден на юге Японии
Политика
Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Футбол
Сборная Италии разгромила команду Армении
В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Армия и оружие
Лавров: Кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется из-за США
Globallookpress / MFA Russia Из-за действий США кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.
Общество
Законопроект о домашнем насилии дополнили понятием «преследование»
Депутаты внесли поправки в законопроект: определение преследования жертвы и запрет для помогающих жертвам домашнего насилия организаций на обращение в правоохранительные органы без согласия их подопечного.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Происшествия
Погоня со стрельбой произошла в Тайшетском районе
Сотрудники ГИБДД Тайшетского района применили огнестрельное оружие для пресечения неправомерных действий водителя, находящегося за рулём в состоянии опьянения.
Политика
Лукашенко исключил появление российских танков в Польше
Общество
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
Политика
В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»
Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Здоровье
Что является главным фактором риска в развитии рака простаты
Около 30% мужского населения планеты страдают раком предстательной железы, рассказал главврач клинической больницы Святителя Луки в Санкт-Петербурге Сергей Попов.
Армия и оружие