Теннис
Спорт-ЭкспрессРублев и Хачанов принесли России победу над Хорватией в Кубке Дэвиса
В матче финальной стадии Кубка Дэвиса сборная России обыграла команду Хорватии (2:0).
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Хачанов и Рублев довели до разгромного счет в противостоянии с Хорватией на Кубке Дэвиса
Sportbox.RUвчера в 17:17
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