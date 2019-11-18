Рублев и Хачанов принесли России победу над Хорватией в Кубке Дэвиса

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Общество «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Гаджеты Компания Apple выпустила iOS 13.2.3 Вес нового обновления составляет примерно 106 Мб. Установить iOS 13.2.3 можно по «воздуху» через настройки iPhone, сообщает The Geek.

Авто Mitsubishi представила обновлённые Mirage и Attrage Компания Mitsubishi презентовала "посвежевшие" модели Mirage и Attrage. Автомобили предназначены в основном для рынка Таиланда.

Экономика Число просрочек по кредитам возросло в России Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.

Политика США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Политика Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.