Теннис

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРублев и Хачанов принесли России победу над Хорватией в Кубке Дэвиса

В матче финальной стадии Кубка Дэвиса сборная России обыграла команду Хорватии (2:0).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хачанов прокомментировал победу в матче с Хорватией в Кубке Дэвиса

Чемпионат01:03

Карен Хачанов: «Если надо будет бегать три часа, буду бегать три часа»

Sports.ruвчера в 16:14

Хачанов и Рублев довели до разгромного счет в противостоянии с Хорватией на Кубке Дэвиса

Sportbox.RUвчера в 17:17

Теннис, Кубок Дэвиса, Хорватия - Россия, Додиг/Мектич - Хачанов/Рублёв. Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 14:14

Сборная России обыграла Хорватию в стартовом матче Кубка Дэвиса

Sport24.ruвчера в 14:37

Россия на Кубке Дэвиса обыграла Хорватию со счетом 3:0

Спорт-Экспрессвчера в 17:01

Хачанов и Рублев довели до разгромного счет в противостоянии с Хорватией на Кубке Дэвиса

Матч ТВвчера в 17:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Футбол

Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Rostov gazeta вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз

Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз Дмитрий Тарасов вновь подал в суд.
Экспресс газета вчера в 02:05
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Политика

В ЦИК Белоруссии назвали необъективной оценку ОБСЕ выборов в парламент

Оценка миссией ОБСЕ хода парламентских выборов в Белоруссии является необъективной и неаргументированной.
Известия 02:10
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 11:58
Гаджеты

Компания Apple выпустила iOS 13.2.3

Вес нового обновления составляет примерно 106 Мб. Установить iOS 13.2.3 можно по «воздуху» через настройки iPhone, сообщает The Geek.
7 новостей 00:01
Здоровье

В онкодиспансере построят новый корпус за 4,6 млрд рублей

В 2021 году должно начаться строительство, - подчеркнул губернатор Сергей Морозов.
Ульяновская правда вчера в 03:26
Шоу-бизнес

Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
REGNUM вчера в 23:34
Авто

Mitsubishi представила обновлённые Mirage и Attrage

Компания Mitsubishi презентовала "посвежевшие" модели Mirage и Attrage. Автомобили предназначены в основном для рынка Таиланда.
Новые автомобили вчера в 05:28
Экономика

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество

В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru 02:52
Происшествия

Драка спецназовца ФСБ с неизвестными в винном баре попала на видео

Lenta.ru 02:19
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Известия 00:54
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Хоккей

Овечкин поднялся на третье место в гонке снайперов НХЛ

iReactor 01:46
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Общество

Кейт Миддлтон посетила благотворительное шоу в прозрачном платье-обманке

Издалека наряд с бежевой подкладкой мог показаться прозрачным. Стоит отметить, насколько удачно платье село на бюст Миддлтон.
Woman.ru 01:23
Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Авто

В Китае представили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

32CARS.ru 16 ноября в 14:21
Общество

В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина

Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.
Российская газета 00:00
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

РБК 02:49
Шоу-бизнес

Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун

Интерес фанатов подогрел стилист артистки Вадим Галаганов, опубликовавший снимок певицы в новом образе.
ФАН 02:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Экономика

Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота

ТАСС вчера в 21:31
Авто

Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива

Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
SpeedMe 16 ноября в 18:20
Политика

В Тбилиси спецназ применил водометы для разгона протестующих

Ведомости вчера в 08:43
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 16 ноября в 03:08
Политика

США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
RT на русском вчера в 15:02
Политика

Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Газета.Ru вчера в 18:52
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность вчера в 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
Кубок ДэвисаБольше новостей по теме
Главное