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Нева СпортРублев сыграет с Краиновичем, Хачанов — с Джоковичем
В пятницу, 22 ноября, в Мадриде пройдет четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса, в котором сыграют сборные России и Сербии. Первыми на корте появятся Андрей Рублёв и Филип Краинович. После этого сыграют Карен Хачанов и Новак Джокович.
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