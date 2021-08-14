ИзвестияРублевый вопрос: банки отметили нехватку монет в регионахПятая часть банков сейчас испытывает сложности с обеспечением монетами регионов, видно из результатов опроса Ассоциации банков России (документ есть у «Известий»).ИзвестияПятая часть российских банков столкнулась с нехваткой стальных денег в регионах, пишут "Известия" со ссылкой на опрос Ассоциации банков России (АБР).ПРАЙМВ опросе приняли участие 38 кредитных организаций, составляющих 68% банковской системы.ИзвестияСреди основных сложностей компании отметили рост затрат на инкассацию и хранение физических денег.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияФАНПолитическая ЭкспертизаС чего всё началосьРублевый вопрос: банки отметили нехватку монет в регионахОпасения банков Трудности с обеспечением монетами в регионах, особенно копейками, отметили 21,6% банков, сказано в исследовании Ассоциации банков России (АБР).Известия17:01Подробнее о событииБанки в РФ столкнулись с дефицитом наличностиNews.ru21:16Рублевый вопрос: банки отметили нехватку монет в регионахИзвестия17:01Российские банки столкнулись с нехваткой монет в регионахФАН20:34Российские банки зафиксировали дефицит монет в регионахПолитическая Экспертиза20:30АБР: пятая часть российских банков столкнулась с нехваткой монет в регионахПРАЙМ19:53Российские банки столкнулись с дефицитом наличностиURA.Ru17:57Банки России выразили опасение о возможных трудностях с монетамиИА Красная Весна20:42Показать ещёОценить7Поделиться