В Анапе и Темрюке за ночь выпала годовая норма осадков

Годовая норма осадков выпала в Анапе и Темрюке за сутки, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.