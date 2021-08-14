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Рублевый вопрос: банки отметили нехватку монет в регионах

Пятая часть банков сейчас испытывает сложности с обеспечением монетами регионов, видно из результатов опроса Ассоциации банков России (документ есть у «Известий»).
Известия
Пятая часть российских банков столкнулась с нехваткой стальных денег в регионах, пишут "Известия" со ссылкой на опрос Ассоциации банков России (АБР).
ПРАЙМ
В опросе приняли участие 38 кредитных организаций, составляющих 68% банковской системы.
Известия
Среди основных сложностей компании отметили рост затрат на инкассацию и хранение физических денег.
Известия

С чего всё началось

Рублевый вопрос: банки отметили нехватку монет в регионах
Опасения банков Трудности с обеспечением монетами в регионах, особенно копейками, отметили 21,6% банков, сказано в исследовании Ассоциации банков России (АБР).
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