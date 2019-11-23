Теннис

News.ruNews.ruРублёв обыграл канадца в полуфинальном матче Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл канадца Вашека Поспишила в первой встрече полуфинального матча Кубка Дэвиса против сборной Канады.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:07, Ашберн
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