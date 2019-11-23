Теннис

Вести.RuВести.RuХачанов не справился с Шаповаловым в полуфинале Кубка Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов не смог одолеть первую ракетку сборной Канады Дениса Шаповалова в полуфинальном противостоянии Кубка Дэвиса, который проходит в испанском Мадриде.
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Сборная Испании сыграет с канадцами в финале Кубка Дэвиса

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Sports.ruвчера в 13:03

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Спорт-Экспрессвчера в 19:44

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Эдмунд победил Лопеса и вывел Великобританию вперед в полуфинале Кубка Дэвиса с Испанией

Sport24.ruвчера в 14:00

Канадцу Поспишилу наложили швы на ногу после матча с Рублёвым

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:48, Вашингтон
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru вчера в 18:01
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Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
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Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом возросло до шести

«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Известия 01:02
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия вчера в 05:19
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NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США

New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
РБК вчера в 09:30
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Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»

REGNUM вчера в 03:02
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«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида

Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Аргументы и Факты 22 ноября в 14:56
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Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании

Чемпионат вчера в 00:06
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 16:55
Происшествия

Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии

Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.
IrkutskMedia вчера в 23:56
Авто

Новый Volkswagen T-Cross получит самый мощный мотор из всех

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CarsWeek.ru вчера в 00:32
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Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
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Панарин признан 2-й звездой матча «Монреаль» — «Рейнджерс»

Газета.Ru 00:29
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Банки снизят ставки по кредитам за биометрию

Крупнейшие российские кредитные организации рассматривают возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам.
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Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Происшествия

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В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
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Общество

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Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия вчера в 05:06
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
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Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
РБК 21 ноября в 14:42
Футбол

«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
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Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.
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К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
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Полузащитник «Зенита» Малком поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Лионом», который состоится в Санкт-Петербурге 27 ноября.
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По информации источника, интерес к футболисту проявляет «Лацио», который намерен побороться за него с «Ювентусом».
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Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена

Газета.Ru вчера в 11:09
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