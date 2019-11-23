Теннис
Вести.RuХачанов не справился с Шаповаловым в полуфинале Кубка Дэвиса
Российский теннисист Карен Хачанов не смог одолеть первую ракетку сборной Канады Дениса Шаповалова в полуфинальном противостоянии Кубка Дэвиса, который проходит в испанском Мадриде.
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Эдмунд победил Лопеса и вывел Великобританию вперед в полуфинале Кубка Дэвиса с Испанией
Sport24.ruвчера в 14:00
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