Финансы
Инвест-ФорсайтРублю будет очень сложно продолжить рост
Пара евро-доллар безостановочно росла 9 сессий подряд и уходила выше отметки 1,13. Лишь в пятницу на фоне отличной статистики из США по безработице доллар начал корректироваться. Однако рубль слабо реагировал не только на рост цен на нефть, но и на динамику доллара на мировом рынке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
ИА InterMedia вчера в 04:27
Происшествия
В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит.
RT на русском 04:16
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино
Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Коммерсантъ 00:20
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ 06 июня в 10:41
Здоровье
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
Политика
Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом COVID-19, чтобы на своем примере показать, «что это не чума».
Коммерсантъ 02:59
Авто
Продажи Tesla Model 3 в Китае в мае выросли в три раза
Американский автопроизводитель Tesla резко увеличил объемы продаж своих электрокаров в Китае. В мае показатели увеличились в три раза.
Car.ru вчера в 23:29
Общество
В Крыму открываются отели и санатории
С 15 июня в Крыму возобновляет работу санаторно-курортный и гостиничный комплексы.
ForPost 02:14
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.
Life.ru 03:59
Политика
Суд по делу о сбитом MH17 приобщит к материалам интервью Стрелкова Гордону
Суд по катастрофе MH17, который проходит в Нидерландах, намерен приобщить к делу интервью бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Евразия Daily 03:18
Общество
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с коронавирусом
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:08
Общество
Посылки стали доставляться дольше из-за новых правил ФТС
Задержки при доставке зарубежных посылок клиентам служб экспресс-доставок произошли из-за новых таможенных правил оформления корреспонденции.
Газета.Ru 03:28
Шоу-бизнес
Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова
Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru 07 июня в 07:36
Общество
Собянин отменил режим изоляции с 9 июня
Коммерсантъ вчера в 07:21
Политика
В Чехии назвали утечку данных в СМИ «важнейшей трудностью» страны
Пресс-секретарь чешского президента Йиржи Овчачек назвал утечку данных в СМИ "важнейшей трудностью" Чехии.
Газета.Ru 02:16
Шоу-бизнес
Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце
В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе.
Вокруг ТВ вчера в 13:24
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Здоровье
В Забайкалье хотят ограничить торговлю в праздники
Роспотребнадзор Забайкалья предложил продлить ограничения для предприятий и торговых центров на праздничные выходные дни.
Номер один 02:50
Экономика
Сразу две новые льготы готовят российским пенсионерам
Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Совету Госдумы рассмотреть законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 21:42
Гаджеты
Samsung выпустил новые смарт-часы Galaxy Watch 3
Новая разработка получит название Galaxy Watch 3. Ранее представители компании сообщали о выпуске Galaxy Watch 2, однако этого не случится.
NewInform 07 июня в 06:09
Политика
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
Кино
Кадр из фильма «Охотник на монстров»: Новое оружие для Миллы Йовович
В сети появился новый кадр из приключенческой картины «Охотник на монстров» — экранизации одноименной видеоигры.
КиноПоиск 03:03
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 до 2023 года
Концерн «Алмаз-Антей» поставит Минобороны России до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».
RT на русском 04:03
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Теннис
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей
Metaratings вчера в 05:40
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля
По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 07 июня в 13:39
Происшествия
Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение
Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
РИА Новости 03:47