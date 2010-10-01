Пара евро-доллар безостановочно росла 9 сессий подряд и уходила выше отметки 1,13. Лишь в пятницу на фоне отличной статистики из США по безработице доллар начал корректироваться. Однако рубль слабо реагировал не только на рост цен на нефть, но и на динамику доллара на мировом рынке.

Рублю будет очень сложно продолжить рост

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