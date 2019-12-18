До конца дня рубль едва ли проявит желание расстаться с завоеванными позициями, такой же победный настрой может сохраниться и завтра при условии отсутствия неприятных сюрпризов в запланированной к выходу макростатистики из США.

Рублю не страшен ни импичмент, ни санкции

Общество Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.

Происшествия В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.

Общество Работодателям в Приангарье рекомендовали сделать 31 декабря выходным Врио главы Приангарья Игорь Кобзев в четверг подписал указ с рекомендацией работодателям сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба правительства региона.

Политика Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.

Политика Трамп потребовал немедленного суда по импичменту в сенате Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно провести суд по процессу импичмента в Сенате США. Об этом он написал в своем Twitter.

Политика Путин сообщил об отсутствии планов новой пенсионной реформы Все решения в области пенсионного обеспечения россиян приняты, и власти не готовят и даже не обсуждают никаких реформ в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Политика От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.

Здоровье Василий Орлов решил запретить продажу снюса в Приамурье Губернатор Амурской области Василий Орлов в четверг, 19 декабря, на заседании региональной антинаркотической комиссии, поручил чиновникам проработать вопрос о запрещении продажи в Приамурье жевательных смесей, содержащих никотин.

Космос На Марсе обнаружены жуки «На Марсе была и все еще существует жизнь», - заявляет ученый, разглядевший наряду с окаменелостями и живые организмы, схожие с продвинутыми земными группами насекомых.

Космос Астрономы получили беспрецедентные изображения центра Млечного Пути «Наше беспрецедентное наблюдение большой части галактического центра обеспечило детальное понимание процесса формирования звезд в этом регионе Млечного пути», - рассказал Райнер Шёдель из Института астрофизики Андалусии в Гранаде (Испания).

Политика На пресс-конференции Путина журналистов ограничили в плакатах На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится в четверг, 19 декабря, журналистам не разрешат пользоваться плакатами большого формата, пишет РИА Новости.

Общество Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».

Кино Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2» Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.

Общество Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.