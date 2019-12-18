Финансы
REGNUMРублю не страшен ни импичмент, ни санкции
До конца дня рубль едва ли проявит желание расстаться с завоеванными позициями, такой же победный настрой может сохраниться и завтра при условии отсутствия неприятных сюрпризов в запланированной к выходу макростатистики из США.
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Рубль вечером лишь умеренно дешевеет к доллару и евро на сообщениях о санкциях США
Финмаркетвчера в 11:41
Рубль подешевел после одобрения «адских санкций» профильным комитетом сената США
Profinance.ruвчера в 13:36
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Два человека считаются погибшими в результате взрыва газа и последующего пожара в жилых домах в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) в США.
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В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
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МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
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От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
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Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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На Марсе обнаружены жуки
«На Марсе была и все еще существует жизнь», - заявляет ученый, разглядевший наряду с окаменелостями и живые организмы, схожие с продвинутыми земными группами насекомых.
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«Путин устал и уходит?»: пресс-конференция президента за одну минуту
В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента Владимира Путина 2019.
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Астрономы получили беспрецедентные изображения центра Млечного Пути
«Наше беспрецедентное наблюдение большой части галактического центра обеспечило детальное понимание процесса формирования звезд в этом регионе Млечного пути», - рассказал Райнер Шёдель из Института астрофизики Андалусии в Гранаде (Испания).
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Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей
Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
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Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла товарищеский матч против австралийской спортсменки Айлы Томлянович .
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