Финансы

REGNUMREGNUMРублю не страшен ни импичмент, ни санкции

2 фото
До конца дня рубль едва ли проявит желание расстаться с завоеванными позициями, такой же победный настрой может сохраниться и завтра при условии отсутствия неприятных сюрпризов в запланированной к выходу макростатистики из США.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Рубль вечером лишь умеренно дешевеет к доллару и евро на сообщениях о санкциях США

Финмаркетвчера в 11:41

Рублю не страшен ни импичмент, ни санкции

REGNUM07:48

Рубль подешевел после одобрения «адских санкций» профильным комитетом сената США

Profinance.ruвчера в 13:36

Курс доллара: эйфория подошла к концу

Expert.ru00:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Шоу-бизнес

Наташа Королева предстала в образе Мальвины

ФАН вчера в 14:06
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Филадельфии

Два человека считаются погибшими в результате взрыва газа и последующего пожара в жилых домах в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) в США.
РБК 20:57
Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Росбалт 10:29
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 17 декабря в 07:48
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости вчера в 01:16
Политика

Путин назвал придурками тех, кто собирался сдать Ленинград

Путин отметил, что для тех, кто не приедет на мероприятие - это будет большой ошибкой.
Общая газета Ленинградской области 05:57
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.
РИА Новости 19:58
Общество

Работодателям в Приангарье рекомендовали сделать 31 декабря выходным

Врио главы Приангарья Игорь Кобзев в четверг подписал указ с рекомендацией работодателям сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:18
Политика

Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках

Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
РБК 19:35
Политика

Трамп потребовал немедленного суда по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно провести суд по процессу импичмента в Сенате США. Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru 20:19
Шоу-бизнес

Наталья Фриске стала двойником покойной сестры

Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Gazeta.SPb вчера в 08:54
Происшествия

В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen

РИА Новости 19:24
Политика

Переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу

Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
Национальная служба новостей 17:13
Общество

В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи

МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
РБК 20:16
Политика

Путин сообщил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

Все решения в области пенсионного обеспечения россиян приняты, и власти не готовят и даже не обсуждают никаких реформ в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
РИА Новости 06:54
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе

Чемпионат 14:23
Политика

От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Lenta.ru 11:20
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Здоровье

Василий Орлов решил запретить продажу снюса в Приамурье

Губернатор Амурской области Василий Орлов в четверг, 19 декабря, на заседании региональной антинаркотической комиссии, поручил чиновникам проработать вопрос о запрещении продажи в Приамурье жевательных смесей, содержащих никотин.
Байкал24 12:01
Космос

На Марсе обнаружены жуки

«На Марсе была и все еще существует жизнь», - заявляет ученый, разглядевший наряду с окаменелостями и живые организмы, схожие с продвинутыми земными группами насекомых.
Мир новостей 03:37
Политика

«Путин устал и уходит?»: пресс-конференция президента за одну минуту

В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента Владимира Путина 2019.
Московский Комсомолец 08:29
Космос

Астрономы получили беспрецедентные изображения центра Млечного Пути

«Наше беспрецедентное наблюдение большой части галактического центра обеспечило детальное понимание процесса формирования звезд в этом регионе Млечного пути», - рассказал Райнер Шёдель из Института астрофизики Андалусии в Гранаде (Испания).
Суть событий 17 декабря в 10:00
Шоу-бизнес

Актриса Мейтленд Уорд объяснила, что ушла из Disney в порно ради денег

Бывшая диснеевская актриса Мейтленд Уорд рассказала, почему покинула студию Disney, предпочтя ей съёмки в кино для взрослых.
Discover24 вчера в 02:59
Политика

На пресс-конференции Путина журналистов ограничили в плакатах

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится в четверг, 19 декабря, журналистам не разрешат пользоваться плакатами большого формата, пишет РИА Новости.
Национальная служба новостей 00:40
Общество

Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров

По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
Ведомости 16:05
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru 02:02
Общество

Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей

Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
ТАСС 04:55
Теннис

Шарапова победила впервые за четыре месяца

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла товарищеский матч против австралийской спортсменки Айлы Томлянович .
Газета.Ru 15:26
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru 08:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дональд Трамп
45-й президент США
Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное