До конца дня рубль едва ли проявит желание расстаться с завоеванными позициями, такой же победный настрой может сохраниться и завтра при условии отсутствия неприятных сюрпризов в запланированной к выходу макростатистики из США.

Рублю не страшен ни импичмент, ни санкции

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