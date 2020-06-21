Финансы
Российская газетаРублю предрекли возврат к минимумам середины марта
Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетностях корпораций с середины июля.
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Футбол
Сарри и Роналду поссорились перед матчем против «Наполи»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поссорился с нападающим Криштиану Роналду перед финальным матчем Кубка Италии против "Наполи".
Soccer.ru 06:21
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Кино
Актриса из «Великолепного века» снимется в новой картине от Netflix
Звезда "Великолепного века", турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом проекте стримингового сервиса Netflix.
РЕН ТВ вчера в 05:21
Политика
Юрий Дудь назвал позором голосование по поправкам к Конституции
Примерно за час после публикации пост Дудя набрал 300 тысяч лайков.
Эхо Москвы 19 июня в 18:08
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Московское "Динамо" не полетело на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает Metaratings.
Газета.Ru вчера в 16:05
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
Политика
Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в городе Талса (штат Оклахома) прокомментировал распространенные СМИ сообщения о том, что у него может быть болезнь Паркинсона.
Российская газета 01:13
Общество
Коронавирус выявили в двух новых территориях Кузбасса
По данным управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, за минувшие сутки в Кузбассе выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе по одному в Юргинском МО и Яйском МР, где ранее COVID-19 не был зарегистрирован.
Газета Кемерова 04:38
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Газета.Ru вчера в 12:21
Технологии
Ученый предсказал конец света 21 июня
Конец света наступит в воскресенье, 21 июня. Об этом пишет арабский интернет-портал Al-Ain со ссылкой на данные ученого Паоло Тагалогина.
ФАН 18 июня в 06:32
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали в массовом ДТП в Петербурге
В результате один человек погиб, еще шестеро получили травмы.
Газета.Ru 06:19
Общество
Лукашенко пообещал не допустить возрождения идей нацизма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить возрождения идей нацизма, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 05:30
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Авто
Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63
Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал.
Motor 18 июня в 03:48
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Происшествия
Под Липецком в ДТП погибли шесть человек
В Липецкой области в ДТП погибли шесть человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 06:00
Здоровье
57 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,4%. Всего в регионе выявлено 1340 случаев коронавируса.
Телепорт 02:38
Общество
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Политика
В Польше обвинили Путина в манипуляциях историей Второй мировой войны
Напомним, статья Владимира Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была опубликована 18 июня.
RuNews24.ru вчера в 10:32
Общество
Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
Российская газета вчера в 05:18
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
Общество
Путин наградил работников медицины за вклад в борьбу с SARS-CoV-2
«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», — говорится в сообщении.
REGNUM 03:53
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03