Финансы

Российская газетаРоссийская газетаРублю предрекли возврат к минимумам середины марта

Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетностях корпораций с середины июля.
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Аналитик предрек рублю возврат к минимумам середины марта

RuNews24.ru06:17

Рубль может вернуться к мартовскому минимуму

iReactor02:55

Аналитик Коган не исключил возврат рубля к минимумам середины марта

Экономика сегодня02:20

Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта

Российская газетавчера в 23:00
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Футбол

Сарри и Роналду поссорились перед матчем против «Наполи»

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поссорился с нападающим Криштиану Роналду перед финальным матчем Кубка Италии против "Наполи".
Soccer.ru 06:21
Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Кино

Актриса из «Великолепного века» снимется в новой картине от Netflix

Звезда "Великолепного века", турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом проекте стримингового сервиса Netflix.
РЕН ТВ вчера в 05:21
2
Политика

Юрий Дудь назвал позором голосование по поправкам к Конституции

Примерно за час после публикации пост Дудя набрал 300 тысяч лайков.
Эхо Москвы 19 июня в 18:08
1,4K
Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Московское "Динамо" не полетело на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает Metaratings.
Газета.Ru вчера в 16:05
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
5
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
1,1K
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
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Политика

Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в городе Талса (штат Оклахома) прокомментировал распространенные СМИ сообщения о том, что у него может быть болезнь Паркинсона.
Российская газета 01:13
5
Общество

Коронавирус выявили в двух новых территориях Кузбасса

По данным управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, за минувшие сутки в Кузбассе выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе по одному в Юргинском МО и Яйском МР, где ранее COVID-19 не был зарегистрирован.
Газета Кемерова 04:38
1
Происшествия

В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
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Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Газета.Ru вчера в 12:21
12
Технологии

Ученый предсказал конец света 21 июня

Конец света наступит в воскресенье, 21 июня. Об этом пишет арабский интернет-портал Al-Ain со ссылкой на данные ученого Паоло Тагалогина.
ФАН 18 июня в 06:32
175
Происшествия

Один человек погиб и шестеро пострадали в массовом ДТП в Петербурге

В результате один человек погиб, еще шестеро получили травмы.
Газета.Ru 06:19
5
Общество

Лукашенко пообещал не допустить возрождения идей нацизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить возрождения идей нацизма, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 05:30
4
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
1,6K
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
447
Происшествия

Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
51
Авто

Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63

Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал.
Motor 18 июня в 03:48
3
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
57
Происшествия

Под Липецком в ДТП погибли шесть человек

В Липецкой области в ДТП погибли шесть человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 06:00
3
Здоровье

57 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 4,4%. Всего в регионе выявлено 1340 случаев коронавируса.
Телепорт 02:38
87
Общество

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
122
Политика

В Польше обвинили Путина в манипуляциях историей Второй мировой войны

Напомним, статья Владимира Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была опубликована 18 июня.
RuNews24.ru вчера в 10:32
88
Общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
9
Происшествия

В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
Российская газета вчера в 05:18
418
Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
262
Общество

Путин наградил работников медицины за вклад в борьбу с SARS-CoV-2

«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», — говорится в сообщении.
REGNUM 03:53
807
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Lenta.ru 02:45
201
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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