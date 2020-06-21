Финансы

Российская газетаРоссийская газетаРублю предрекли возврат к минимумам середины марта

Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетностях корпораций с середины июля.
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Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта

Российская газетавчера в 23:00

Рубль снова будет 82: эксперты дали мрачный прогноз

Deita.ru06:56

Аналитик предрек рублю возврат к минимумам середины марта

RuNews24.ru06:17

Рубль может вернуться к мартовскому минимуму

iReactor02:55

Аналитик Коган не исключил возврат рубля к минимумам середины марта

Экономика сегодня02:20

Рубль может в ближайшее время вернуться к мартовскому минимуму – эксперт

REGNUM08:46
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Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

Газета.Ru вчера в 22:17
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
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Политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
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Энергетика

В Польше оценили подготовку России к кризисным ситуациям

Год окажется трудным из-за ситуации на рынке топлива, однако к концу 2020 года возможны улучшения в данной сфере, считает аналитик.
Экономика сегодня 06:02
Общество

Кадыров сообщил о результате своего теста на антитела

BFM.ru 04:19
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
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Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Вести.Ru 03:39
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Происшествия

В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

ТАСС 08:23
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Политика

Трамп попросил администрацию ограничить число тестов на коронавирус

Президент Дональд Трамп заявил, что попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19.
Интерфакс 00:39
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Музыка

Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»

По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform вчера в 12:48
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Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару.
Lenta.ru 06:30
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Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
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Шоу-бизнес

Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк

Если состояние Заворотнюк ухудшится, то не исключается применение нового способа борьбы с заболеванием.
Evo-rus.com 06:47
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Космос

В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?

Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
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Футбол

Ротенберг объяснил отказ «Сочи» перенести игру с «Ростовом»

Владелец и президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг назвал причину, по которой команда не согласилась перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».
РБК 06:56
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Футбол

С «Нефтехимиком» тренируются двое защитников «Рубина»

По данным matchtv.ru, на сборе «Нефтехимика» находятся принадлежащие «Рубину» защитники Владислав Микушин и Илья Агапов.
Матч ТВ 08:00
Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
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Технологии

В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

Пользователь Janisko воссоздал в Minecraft Чернобыльскую АЭС. Эту зону он сделает полностью играбельной в режиме «выживание».
Ferra 09:06
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Армия и оружие

В ДНР подавили огневую активность украинских силовиков

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) сумели подавить огневую активность украинской стороны, нанесшей артиллерийский удар по окраинам Донецка и Горловки, заявил представитель Народной милиции ДНР 21 июня журналистам.
ИА Красная Весна 06:40
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru вчера в 03:25
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Общество

The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store

CyberSport.ru 07:19
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Экономика

Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

Как старшее поколение может инвестировать без риска, РИА Новости рассказали эксперты в области финансовой грамотности.
РИА Новости 18 июня в 21:11
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Общество

Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах.
РИА Новости 07:57
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Шоу-бизнес

Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости 19 июня в 13:24
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале беспорядки во французском Дижоне с участием выходцев из Чечни.
BFM.ru 19 июня в 17:12
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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Космос

«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей

N+1 19 июня в 07:03
Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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