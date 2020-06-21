Финансы
Российская газетаРублю предрекли возврат к минимумам середины марта
Эта неделя завершилась умеренным укреплением рубля, благодаря улучшению настроений на финансовых рынках и подъему нефтяных цен. Способствовало этому и прошедшее заседание Банка России.
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с чего всё началось
Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетностях корпораций с середины июля.Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе
Александр Волков уступил Кёртису Блэйдсу в главном поединке турнира UFC on ESPN 11, который прошёл 21 июня в Лас-Вегасе.
RT на русском 03:24
Политика
Президент Туркмении отказался от поездки в Москву на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что не сможет приехать на парад Победы в Москву.
News.ru 19 июня в 14:01
Общество
Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18
На аккаунт Тропицель подписаны миллион человек. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет.
Lenta.ru 09:39
Технологии
Игрок потратил на воссоздание Чернобыля в Minecraft два года
Поклонники Minecraft воссоздал в игре Чернобыль, на что ему потребовалось два года.
Актуальные Новости 07:28
Политика
Сенатор Пушков заявил о смерти американского мифа
В своем аккаунте в твиттере Алексей Пушков высказал мнение о том, что американский миф о «граде на холме», то есть о ведущей роли Штатов в судьбах мира, мертв.
ФедералПресс 00:43
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
Музыка
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн
Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
Mockva.ru 04:31
Культура
Театр сатиры сообщил об увольнении актера Федора Добронравова
Народный артист России Федор Добронравов ушел из московского Театра сатиры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
РБК вчера в 12:05
Общество
Глобальная сеть Black Lives Matter создала фонд для выдачи грантов
Глобальная сетевая организация Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны») учредила фонд на сумму более 12 миллионов долларов США для помощи организациям, борющимся с институциональным расизмом, сообщило 18 июня агентство Associated Press.
ИА Красная Весна 19 июня в 07:25
Политика
Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния
Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
Общество
Число бюджетных мест в вузах РФ увеличится более чем на 11 тысяч
Речь идет о более чем 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест. Уточняется, что приоритет будет у учебных заведений в регионах.
Газета.Ru 05:44
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Политика
Путин призвал избегать спекуляций о начале Второй мировой
По мнению Путина, надо дальше изучать причины начала Второй мировой войны, но делать это только на основании документов, избегая спекуляций.
НТВ 18 июня в 14:12
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял агитирующих за поправки в Конституцию артистов
Сергей Шнуров, исполнитель из РФ, решил высмеять артистов, которые тем или иным образом агитирует россиян о необходимости принятия поправок в Конституцию.
Discover24 08:49
Авто
Купе-кросс Mazda CX-4 по продажам в два раза обошел Mazda CX-5
Концерн Mazda предложил авторынку обновленный купе-образный паркетник Mazda CX-4 еще в конце 2019 минувшего года.
Pnzdrive 01:55
Политика
Путин рассказал о своих занятиях в свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал о своих занятиях в свободное время.
Аргументы и Факты 07:13
Экономика
Россию ждет новая пенсионная реформа. Иначе выплат не будет
В 2024—2025 годах правительству в РФ придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет невозможно будет обеспечить выплатами всех пенсионеров.
URA.Ru 07:53
Наука
Центр Чумакова отчитался о работе над вакциной от коронавируса
Ишмухаметов считает, что работа с такой вакциной правильна, так как пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, к тому же технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется с прошлого века.
Вести.Ru 10:19
Происшествия
Полиция признала убийство трех человек в Великобритании терроризмом
Нападение мужчины с ножом в британском Рединге, в результате которого погибли три человека, является «террористическим инцидентом», сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию.
РБК 09:24
Общество
Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения
Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах.
РИА Новости 07:57
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Политика
Путин оценил изменения в России за последние 20 лет
Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия кардинально изменилась за последние 20 лет.
ТАСС 06:30
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
РИА Новости вчера в 14:35
Политика
Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей.
Коммерсантъ 10:13
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Вести.Ru 10:24