Финансы
Российская газетаРублю предрекли возврат к минимумам середины марта
Эта неделя завершилась умеренным укреплением рубля, благодаря улучшению настроений на финансовых рынках и подъему нефтяных цен. Способствовало этому и прошедшее заседание Банка России.
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с чего всё началось
Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетностях корпораций с середины июля.Российская газетавчера в 23:00
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Экономика
Россию ждет новая пенсионная реформа. Иначе выплат не будет
В 2024—2025 годах правительству в РФ придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет невозможно будет обеспечить выплатами всех пенсионеров.
URA.Ru 07:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 19 июня в 02:48
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Космос
«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей
N+1 19 июня в 07:03
Культура
Федор Добронравов ушел из Театра сатиры
ТАСС вчера в 11:55
Общество
В России выявлено 7 728 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 7 728 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы 03:44
Общество
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
Экономика
Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия
В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН 19 июня в 09:36
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Происшествия
В Киеве взорвался газ в жилом доме, двое погибли
В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Коммерсантъ 04:35
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 06:50
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Общество
Названо условие для объявления 31 декабря выходным в России
В Госдуме назвали условие для объявление 31 декабря выходным днем в России.
Lenta.ru 08:50
Игры
В Star Wars: Squadrons не будет микротранзакций
Разработчики Star Wars: Squadrons заявили, что не планируют вводить в игру микротранзакции.
CyberSport.ru вчера в 06:39
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
Наука
Предрасположенность к диабету научились выявлять в детстве
Метод раннего выявления признаков предрасположенности к развитию диабета второго типа разработала группа ученых из Бристольского университета Великобритании, сообщается в статье, опубликованной 21 июня в американском медицинском журнале Diabetes Care.
ИА Красная Весна 06:34
Политика
Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию.
ТАСС 07:22
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
Здоровье
«Мы хотим жить». Жена орловского врача записала обращение президенту
Орловчанка, жена врача, бывший медицинский работник, а ныне активиста Елена Шураева записала видеообращение к президенту о своем видении ситуации с коронавирусом в регионе.
Орловские новости 10:00
Политика
Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента
Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек.
Телеканал 360° вчера в 13:08
Экономика
Эксперты заявили об окончании определенного тренда курса рубля
Устойчивый тренд укрепления рубля закончен.
ИА Красная Весна 18 июня в 11:02
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский вопрос
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри Ливию.
ФАН 11:27
Политика
Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все поправки к Конституции направлены на то, чтобы сделать Россию сильнее и повысить благосостояние граждан.
RT на русском 12:10
Общество
В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes вчера в 03:09