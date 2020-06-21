Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетностях корпораций с середины июля.

с чего всё началось

Эта неделя завершилась умеренным укреплением рубля, благодаря улучшению настроений на финансовых рынках и подъему нефтяных цен. Способствовало этому и прошедшее заседание Банка России.

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