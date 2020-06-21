Финансы
Российская газетаРублю предрекли возврат к минимумам середины марта
Эта неделя завершилась умеренным укреплением рубля, благодаря улучшению настроений на финансовых рынках и подъему нефтяных цен.
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с чего всё началось
Эта неделя завершилась умеренным укреплением рубля, благодаря улучшению настроений на финансовых рынках и подъему нефтяных цен. Способствовало этому и прошедшее заседание Банка России.Российская газетавчера в 23:00
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Политика
В Гааге возобновляются слушания по делу о сбитом на Украине Boeing
22 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 18:30
Общество
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК вчера в 07:07
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Футбол
Карпин отреагировал на перенос матча «Краснодара» и «Динамо»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома РФС отложить проведение матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» с 21 июня на 19 июля.
РБК 09:38
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Экономика
Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ
Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова.
РИА Новости 19 июня в 07:27
Футбол
Чилаверт: «Марадона не выиграл и 1% от того, что выиграл Месси»
Диего Марадона не выиграл и 1% от того, что выиграл Месси.
Евро-футбол.ру 14:24
Авто
Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч.
SpeedMe 19 июня в 12:27
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси
Аргументы и Факты 11:14
Авто
С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ вчера в 00:13
Здоровье
Врач рассказала, как можно определить рак по запаху
Evo-rus.com 19 июня в 04:58
Футбол
«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры
Футболисты мадридского «Реала» на выезде обыграли «Реал Сосьедад» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
РБК 19:55
Происшествия
Петра Верзилова задержала полиция
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов задержан полицией и доставлен в отделение.
Pravda.Ru 08:28
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
Общество
Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне
Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс 20:03
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РИА Новости вчера в 05:23
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Пушков назвал новый китайский коронавирус странным
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление нового китайского коронавируса очень странное.
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Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
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Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве
В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
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Nix сгорел от игры Dendi в матчмейкинге: «Он так любит этот мид, что просто с него не уходит»
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Банда подростков изнасиловала и убила школьницу в Красноярском крае
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Нолан призвал смотреть свой новый фильм «Довод» только в кинотеатрах
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Состояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов
Состояние старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около 840 миллионов долларов.
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Макс Ферстаппен: Квят не станет чемпионом на машине Mercedes
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