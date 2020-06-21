Финансы

Российская газетаРоссийская газетаРублю предрекли возврат к минимумам середины марта

Эта неделя завершилась умеренным укреплением рубля, благодаря улучшению настроений на финансовых рынках и подъему нефтяных цен.
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с чего всё началось

Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта

Эта неделя завершилась умеренным укреплением рубля, благодаря улучшению настроений на финансовых рынках и подъему нефтяных цен. Способствовало этому и прошедшее заседание Банка России.
Российская газетавчера в 23:00

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Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта

Российская газетавчера в 23:00
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В Гааге возобновляются слушания по делу о сбитом на Украине Boeing

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Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
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РИА Новости 19 июня в 07:27
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Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси

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Япония может отказаться от размещения американских комплексов ПРО

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Происшествия

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Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов задержан полицией и доставлен в отделение.
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
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Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне

Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
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Пушков назвал новый китайский коронавирус странным

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