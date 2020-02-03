Финансы

Lenta.ruLenta.ruРублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение. Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать176
с чего всё началось

Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80. По мнению аналитиков Nordea, непредсказуемость американской экономической политики заставит инвесторов избавляться от рискованных активов.
РИА Новости00:00

Подробнее о событии

Западные аналитики предсказали рублю падение

News.ru07:20

Западные экономисты предрекли рублю долгое падение. В России с ними не согласились

Телеканал 360°06:22

Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

РИА Новости00:00

Рублю предсказали непрерывное падение

Lenta.ru04:30

Эксперты прогнозируют рост курса евро выше 80 рублей

ПРАЙМ01:05

Зарубежные аналитики предрекли падение рубля

Регион online00:47

Западные эксперты спрогнозировали непрерывное падение рубля

Московский Комсомолец05:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Общество

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Известия 19:15
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Культура

Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале

Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:39
Политика

Зеленский уверен, что Украину должна накрыть «лавина» из инвестиций

Комсомольская правда 13:30
Общество

В России домохозяйкам предложили выплачивать пособие

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать домохозяйкам пособия.
9111.ru 03:23
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК 21:02
Здоровье

В Омске превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

За прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омской области вырос на 35%. В Омске эпидпорог уже превышен на 12,5%.
Исильпресс 06:41
Армия и оружие

«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
РБК 12:44
Игры

Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

Красная весна 01 февраля в 13:21
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03:04
Авто

Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

Компания Kia, наконец, раскрыла стоимость всех версий кроссовера Kia Seltos, продажи которого в России официально стартуют 2 марта 2020 года.
Вести.Ru 10:09
Общество

Мишустин поручил перенести инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил перенести Российский инвестиционный форум в Сочи, который планировался на 12-14 февраля.
Ведомости 16:36
Общество

Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
RT на русском вчера в 11:39
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 покажут 7 февраля и выпустят через неделю

Уже 7 февраля состоится официальный анонс Xiaomi Mi 10, однако, судя по тому, что онлайновая пресс-конференция состоится позже, первый анонс будет формальным.
iXBT.com 01:43
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Происшествия

Вспышка коронавируса: в Иркутске госпитализированы четверо

В Иркутске госпитализировали четырех пассажиров, прилетевших сегодня, 3 февраля, рейсом из Пекина.
REGNUM 04:34
Политика

Эрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04:17
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 01 февраля в 08:40
Общество

В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
RT на русском 09:21
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 12:16
Происшествия

Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили

Известия 06:41
Авто

Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru 05:02
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Piter.tv 01 февраля в 04:16
Финансы

Конкуренты продолжают падение: курс валют на вторник

Все основные валюты продолжают падение, уступая позиции молдавскому лею.
Sputnik Молдова 15:05
Политика

Россия начала производить С-400 для Индии

Lenta.ru 19:52
Здоровье

В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс

В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.
Актуальные Новости 03:02
Общество

МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
REGNUM 02:08
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
РИА Новости 11:05
Происшествия

Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде

"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Интерфакс 13:45
Гаджеты

TCL прекратит производство смартфонов BlackBerry

Гарантийная поддержка клиентов BlackBerry будет прекращена 31 августа 2022 года.
RuNews24.ru 13:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное