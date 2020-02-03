Финансы

Lenta.ruLenta.ruРублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение. Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось

Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80. По мнению аналитиков Nordea, непредсказуемость американской экономической политики заставит инвесторов избавляться от рискованных активов.
РИА Новости00:00

Подробнее о событии

Аналитики предсказали, когда курс евро превысит 80 рублей

Газета.Ru08:41

Западные экономисты предрекли рублю долгое падение. В России с ними не согласились

Телеканал 360°06:22

Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

РИА Новости00:00

Рублю предсказали непрерывное падение

Lenta.ru04:30

Эксперты прогнозируют рост курса евро выше 80 рублей

ПРАЙМ01:05

Зарубежные аналитики предрекли падение рубля

Регион online00:47

Западные эксперты спрогнозировали непрерывное падение рубля

Московский Комсомолец05:44
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Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Политика

ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Lenta.ru 08:49
Армия и оружие

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
РБК 06:02
Общество

Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов

Авиавласти Испании временно остановили работу международного аэропорта Мадрида "Барахас" из-за появления рядом с ним беспилотников.
Интерфакс 08:00
Политика

Путин посетит Череповец 4 февраля

"Четвертого февраля президент России Путин совершит рабочую поездку в Череповец, где посетит "Череповецкий химико-технологический колледж" и в беседе с представителями общественности обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы.
РИА Новости 07:08
Общество

Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты.
Известия 03:45
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Политика

Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой.
РИА Новости 08:44
Происшествия

Уголовное дело возбудили против женщины, посадившей ребенка за руль

СК возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая посадила малолетнего ребенка за руль автомобиля.
Москва 24 01:22
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые станет мамой

Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
Аргументы недели 08:13
Политика

Иран решил больше не предоставлять Украине данные по крушению Boeing

Газета.Ru 07:49
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Происшествия

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Общество

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
РБК 05:15
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03:04
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
Космос

В NASA сообщили о краже информации неизвестными злоумышленниками

Не исключено, что украдено до 0,5 Гб информации. Отмечается, что речь идёт далеко не о первом случае воровства данных NASA.
OAnews вчера в 19:03
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Политика

Китай обвинил США в «распространении паники» из-за коронавируса

Китай обвинил США в «распространении паники» из-за уханьского коронавируса, 3 февраля сообщает агентство «Синьхуа».
REGNUM 09:08
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Политика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

В Госдуму внесен законопроект о восстановлении с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами и получающих за это выплаты, заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Rambler News Service 09:13
Игры

The Last of Us 2 – первая игра Naughty Dog с сексуальным контентом

Cyber.sports.ru 03:58
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал, когда система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» будет готова к поставкам в российскую армию.
RT на русском 01:52
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 01 февраля в 11:56
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Redmi K30 Pro получил новую конструкцию

Следующий флагман Redmi — смартфон K30 Pro — получит новую конструкцию и будет заметно отличаться от предшественников.
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Хоккей

18-летний вратарь клуба КХЛ Вилен Прокофьев скончался от рака

18-летний вратарь клуба КХЛ Вилен Прокофьев скончался от рака.
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«Амур» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Адмирал»

Хоккеисты хабаровского "Амура" победили владивостокский "Адмирал" и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
РИА Новости 07:01
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