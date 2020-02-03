Экономика

Lenta.ruLenta.ruРублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение. Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось

Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80. По мнению аналитиков Nordea, непредсказуемость американской экономической политики заставит инвесторов избавляться от рискованных активов.
РИА Новости00:00

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Рублю предсказали непрерывное падение

Lenta.ru04:30

Западные экономисты предрекли рублю долгое падение. В России с ними не согласились

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Западные эксперты спрогнозировали непрерывное падение рубля

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Эксперты прогнозируют рост курса евро выше 80 рублей

ПРАЙМ01:05

Зарубежные аналитики предрекли падение рубля

Регион online00:47

Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

РИА Новости00:00
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В Орле суд взыскал с МВД РФ 100 тыс. рублей за гибель женщины от домашнего насилия

Советский районный суд Орла взыскал с МВД России 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба в пользу Александра Савчука - отца Яны Савчук, погибшей от домашнего насилия.
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Какая военная техника поступит на вооружение России в ближайшие годы

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Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

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В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»

В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
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Горсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

Газета.Ru 07:31
Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
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Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей

Скрипали, согласно утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери 4 марта 2018 года, это спровоцировало крупный международный скандал.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество

Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты.
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Гаджеты

Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи

С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств.
РИА Новости 11:47
Политика

К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок

К президентскому законопроекту об изменениях в Конституции РФ поступило 65 поправок. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Москва 24 10:05
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
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Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о приглашении посетить Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана имеется приглашение посетить Крым.
RT на русском 07:17
Общество

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ 10:43
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Piter.tv 01 февраля в 04:16
Авто

Показали новый Mitsubishi Outlander

В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.
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Футбол

Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»

Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Махачкалинские известия 02:50
Культура

Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале

Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:39
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Стало известно преимущество Samsung Galaxy S20 над iPhone 11 Pro Max

Профиль 08:16
Происшествия

СК возбудил дело против убившего педофила уфимца

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Уфы, который до смерти избил 54-летнего педофила.
Газета.Ru 11:45
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия 04:01
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
Общество

В Белоруссии начат ремонт нефтепровода «Дружба»

В Белоруссии начат ремонт участков и станций нефтепровода «Дружба».
RT на русском 10:17
Политика

Пушилин рассказал о проверках в ДНР граждан с украинскими паспортами

На территории Донецкой народной республики (ДНР) проходили дополнительные проверки местных жителей с украинскими паспортами, а также номерами машин.
Московский Комсомолец 05:36
Политика

В США стартует предвыборная президентская кампания

В США в понедельник стартует предвыборная президентская кампания. По традиции, она начнется в штате Айова, передает "Газета.Ru".
ТВ Центр 01:39
Политика

Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
РИА Новости 08:49
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС 09:55
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Общество

Бремя перемен: почти три четверти россиян хотят сменить профессию

К кардинальной смене сферы деятельности готовы 44% опрошенных, уточняется в исследовании. Еще 28% предпочли бы овладеть смежной профессией.
Известия вчера в 16:01
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