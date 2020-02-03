Финансы
Lenta.ruРублю предсказали непрерывное падение
В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение. Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80. По мнению аналитиков Nordea, непредсказуемость американской экономической политики заставит инвесторов избавляться от рискованных активов.РИА Новости00:00
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