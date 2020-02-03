Финансы

Lenta.ruLenta.ruРублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение. Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось

Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80. По мнению аналитиков Nordea, непредсказуемость американской экономической политики заставит инвесторов избавляться от рискованных активов.
РИА Новости00:00

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Западные эксперты спрогнозировали непрерывное падение рубля

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ПРАЙМ01:05

Рублю предсказали непрерывное падение

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Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

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Политика

ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Напомним, что о необходимости внести поправки в Конституцию президент страны Владимир Путин заявил в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию 15 января.
Кавказ Пост вчера в 23:39
Политика

В Кремле напомнили о приглашении Эрдогана в Крым

«Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть всё, что называется, из первоисточника», — заявил пресс-секретарь.
Известия 05:46
Политика

Утечка записи разговора диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины

СМИ опубликовали переговоры иранских экспертов. Утечка записи разговора диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины.
Piter.tv 04:15
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
Общество

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
РБК 05:15
Экономика

Дедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась

Евро действительно остается основной валютой для российского экспорта в эту страну: его доля в третьем квартале 2019 года составила 45,1% (для сравнения, в Европу — 33,3%).
Коммерсантъ 00:44
Армия и оружие

Российские средства РЭБ в Сирии перехватили беспилотники боевиков

«Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) авиабазы был осуществлён перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления», — сказал Боренков.
RT на русском вчера в 12:23
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета 01 февраля в 14:48
Политика

Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
RT на русском 04:00
Финансы

Официальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Газета.Ru 05:08
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус вчера в 18:58
Политика

В Крыму усомнились в способности Киева поставлять воду на полуостров

Вложения потребуются и со стороны Крыма, однако уверенности в стабильных поставках воды «при такой нестабильной власти на Украине», по словам Бобкова, нет, сообщает РИА Новости.
Вечерняя Москва 01 февраля в 16:16
Политика

США готовы обеспечить Белоруссию нефтью, но санкции оставят

Америка как самый крупный энергопроизводитель готова поставлять энергоресурсы Белоруссии в необходимых объемах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге по итогам переговоров в Минске.
Вести.Ru 01 февраля в 06:22
Происшествия

Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией

Правоохранители задержали подозреваемого в резонансном убийстве женщины в ноябре 2019 года в окрестностях Евпатории, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
РИА Новости 05:17
Общество

В России могут запретить прием посылок из Китая

Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
Live24 вчера в 23:40
Экономика

«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая

Российский ритейлер "Магнит" остановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:47
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 01 февраля в 08:16
Общество

Григория Лепса прооперировали в Париже

StarHit.ru 03:00
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
Политика

Глава МИД Польши заявил о желании Варшавы занять место Лондона в ЕС

После Brexit Польша может занять место Великобритании в Евросоюзе, заявил в интервью агентству РАР глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович, пишет РИА Новости.
Sputnik Армения 04:26
Происшествия

В Твери автомобили выехали на тротуар, пострадали шесть человек

В дорожной аварии пострадали шесть человек - водитель и пятеро пешеходов. Информация о дорожной аварии и состоянии пострадавших уточняется.
АиФ Тверь 05:29
Политика

Посольство РФ: погибшие в ЦАР журналисты нарушили много законов

Погибшие в ЦАР российские журналисты нарушили много законов страны, а также им не была обеспечена должная защита.
Газета.Ru 05:07
Экономика

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Lenta.ru 00:57
Музыка

Группа Би-2 представила новый клип на песню «Пекло»

Национальная служба новостей 03:10
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Транспорт

Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

В сообщении пресс-службы говорится, что в целях предупреждения проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут по московскому времени 3 февраля 2020 года будет временно приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР.
Аргументы и Факты вчера в 14:37
Происшествия

Студентка, заболевшая коронавирусом в Тюмени, чувствует себя хорошо

Студентка из Китая, госпитализированная с коронавирусом в Тюмени, чувствует себя хорошо и продолжает лечение, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте здравоохранения Тюменской области.
РИА Новости 02:54
Политика

Рустам Минниханов в Нью-Йорке встретится с Генсеком ООН

Московский Комсомолец 01:30
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