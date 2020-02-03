Финансы
Lenta.ruРублю предсказали непрерывное падение
В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение. Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 05:49, Ашберн
Армия и оружие
ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии
«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.
Политика
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
Происшествия
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
Политика
Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы
Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы украинского "Боинга".
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Общество
Дочь Джонни Деппа явилась на премию BAFTA практически голой
В Лондоне прошла церемония вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA.
Энергетика
Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%
Bloomberg отмечает, что с 20 января, когда распространение коронавируса в Китае стало восприниматься в качестве угрозы мировой экономике, цены на нефть упали на 13%.
Кино
Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии
В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.
Кино
Появился трейлер боевика «Форсаж 9»
Российская премьера картины запланирована на 21 мая. Как писал NEWS.ru, 28 января в Сети появился тизер боевика «Форсаж 9».
Политика
Савченко: Зеленский идет не тем путем
Политика
В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Единоборства
Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном
Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Политика
ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Напомним, что о необходимости внести поправки в Конституцию президент страны Владимир Путин заявил в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию 15 января.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
Игры
The Last of Us 2 – первая игра Naughty Dog с сексуальным контентом
The Last of Us 2 станет первой игрой с «сексуальным контентом» от студии Naughty Dog. Релиз The Last of Us Part 2 состоится 29 мая.
Экономика
«Норникель» в 2019 году увеличил выпуск никеля на 5%
ГМК "Норильский никель" по итогам 2019 года произвел 228,687 тысячи тонн никеля, что на 5% выше показателя предыдущего года, следует из сообщения компании.
Происшествия
В Твери две машины вылетели на тротуар: пострадали шесть человек
От удара две машины вылетели на тротуар. Под колеса попали пешеходы, которые стояли на светофоре.
Общество
Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз
Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
Общество
В Карелии умер предложивший расстрелы чиновник
В Карелии умер глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев, обвинивший СМИ в клевете, которые распространили его слова о расстреле недовольных граждан.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Происшествия
Прокуратура проверяет факт избиения школьницы из Данкова
Данковская межрайонная прокуратура выявила в социальных сетях видео, на котором запечатлено унизительное обращение с ученицей младших классов одной из школ Данкова.
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Общество
В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом
В Ухане завершилось строительство больницы для зараженных новым типом коронавируса, сообщило издание South China Morning Post.