Финансы

Lenta.ruLenta.ruРублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение. Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
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Эксперты прогнозируют рост курса евро выше 80 рублей

ПРАЙМ01:05

Рублю предсказали непрерывное падение

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«Евро подорожает до восьмидесяти» — рублю предрекли обвал

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Рублю предсказали непрерывное падение

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Зарубежные аналитики предрекли падение рубля

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Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

РИА Новости00:00
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Армия и оружие

ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.
RT на русском 03:30
Политика

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
РИА Новости 02:48
Происшествия

Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
РИА Новости 04:15
Политика

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы украинского "Боинга".
Эхо Москвы 04:30
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM 00:21
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Общество

Дочь Джонни Деппа явилась на премию BAFTA практически голой

В Лондоне прошла церемония вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA.
Телепрограмма 05:30
Энергетика

Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%

Bloomberg отмечает, что с 20 января, когда распространение коронавируса в Китае стало восприниматься в качестве угрозы мировой экономике, цены на нефть упали на 13%.
РБК 05:45
Кино

Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии

В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.
Интермонитор.ру вчера в 00:29
Кино

Появился трейлер боевика «Форсаж 9»

Российская премьера картины запланирована на 21 мая. Как писал NEWS.ru, 28 января в Сети появился тизер боевика «Форсаж 9».
News.ru 02:36
Политика

Савченко: Зеленский идет не тем путем

Российская газета 00:54
Политика

В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Происшествия

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:40
Единоборства

Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Газета.Ru 02:15
Политика

ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Напомним, что о необходимости внести поправки в Конституцию президент страны Владимир Путин заявил в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию 15 января.
Кавказ Пост вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры

В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Bimru.ru 05:32
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус вчера в 18:58
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
РИА Новости вчера в 13:11
Игры

The Last of Us 2 – первая игра Naughty Dog с сексуальным контентом

The Last of Us 2 станет первой игрой с «сексуальным контентом» от студии Naughty Dog. Релиз The Last of Us Part 2 состоится 29 мая.
Cyber.sports.ru 03:58
Экономика

«Норникель» в 2019 году увеличил выпуск никеля на 5%

ГМК "Норильский никель" по итогам 2019 года произвел 228,687 тысячи тонн никеля, что на 5% выше показателя предыдущего года, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 31 января в 05:19
Происшествия

В Твери две машины вылетели на тротуар: пострадали шесть человек

От удара две машины вылетели на тротуар. Под колеса попали пешеходы, которые стояли на светофоре.
ТИА 05:14
Футбол

Кокорин признался, что получает в «Зените» меньше 20 тысяч рублей

Life.ru 04:14
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
ТАСС 03:18
Общество

В Карелии умер предложивший расстрелы чиновник

В Карелии умер глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев, обвинивший СМИ в клевете, которые распространили его слова о расстреле недовольных граждан.
Газета.Ru 03:42
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 01 февраля в 08:16
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Происшествия

Прокуратура проверяет факт избиения школьницы из Данкова

Данковская межрайонная прокуратура выявила в социальных сетях видео, на котором запечатлено унизительное обращение с ученицей младших классов одной из школ Данкова.
ГТРК Липецк 01:45
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости вчера в 00:59
Общество

В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом

В Ухане завершилось строительство больницы для зараженных новым типом коронавируса, сообщило издание South China Morning Post.
Коммерсантъ вчера в 04:24
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
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