Финансы

Lenta.ruLenta.ruРублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение. Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось

Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80. По мнению аналитиков Nordea, непредсказуемость американской экономической политики заставит инвесторов избавляться от рискованных активов.
РИА Новости00:00

Подробнее о событии

Западные экономисты предрекли рублю долгое падение. В России с ними не согласились

Телеканал 360°06:22

Западные эксперты спрогнозировали непрерывное падение рубля

Московский Комсомолец05:44

Зарубежные аналитики предрекли падение рубля

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Рублю предсказали непрерывное падение

Lenta.ru04:30

Эксперты прогнозируют рост курса евро выше 80 рублей

ПРАЙМ01:05

Рублю предсказали непрерывное падение

Piter.tv05:30

Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

РИА Новости00:00
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru 04:15
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Происшествия

Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили

Военное следственное управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало об аресте боксера Георгия Кушиташвили по уголовному делу о нападении на сотрудника Росгвардии.
Известия 06:41
Политика

В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Армия и оружие

В Минобороны назвали новые сроки поставок С-500 в войска

Новейшие зенитные ракетные системы С-500 "Прометей" будут готовы к поставкам в войска уже в 2020 году, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 02:20
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости 05:57
Культура

Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул

В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.
REGNUM 06:46
Шоу-бизнес

Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука

Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — поделилась Толмацкая и добавила — чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах.
Пятый канал 03:53
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Армия и оружие

Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных

Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Rambler News Service 06:30
Гаджеты

Продажи iPhone обрушились, iPhone 9 не поможет

Вчера компания Apple сообщила, что закрывает все офисы и фирменные магазины на материковой части Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса.
iXBT.com вчера в 16:01
Происшествия

В Петербурге закончили расследование убийства ЛГБТ-активистки

Neva.Today 05:36
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Футбол

Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»

RT на русском 05:31
Политика

Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Lenta.ru вчера в 17:47
Происшествия

Задержан угонщик, протаранивший здание МВД Москвы

Полицейские задержали водителя, который врезался в здание ГУ МВД Москвы на Петровке,38.
Российская газета 03:17
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры

В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Bimru.ru 05:32
Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Вести.Ru 05:59
Футбол

Криштиану Роналду вышел на чистое третье место по голам за карьеру

Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Политика

Помпео гарантировал Белоруссии обеспечение нефтью

США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство,- сказал госсекретарь, выступая перед журналистами Майк Помпео упомянул, что Штаты являются самым крупным поставщиком энергоносителей в мире.
Южный Федеральный 01 февраля в 08:14
Общество

В Екатеринбургской епархии выступили против автономеров с кодом 666

РИА Новости 04:28
Политика

Посол РФ в ЦАР рассказал о нарушении законов погибшими журналистами

Погибшие в Центральной Африканской республики (ЦАР) в июле 2018 года российские журналисты нарушили местные законы, а люди, которые их туда направили, не обеспечили безопасность, заявил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
Российская газета 06:17
Общество

Мишустин предложил перенести сроки инвестфорума в Сочи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году будут перенесены.
ТАСС 02:41
Общество

Дочь Джонни Деппа вышла на публику без нижнего белья

Американская актриса и модель, дочь актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп появилась на публике в прозрачном платье.
МИР 24 06:47
Авто

Продемонстрирована радиаторная решетка для «Русского Прадо» от УАЗ

Ульяновский автогигант запатентовал очередную деталь внешнего облика рестайлингового УАЗ «Патриот», известного в народе, как «Русский Прадо».
Pnzdrive 01 февраля в 10:25
Шоу-бизнес

Успенская обвинила телевизионщиков в похищении больной дочери

Певица Любовь Успенская обвинила телевизионщиков в чуть ли не похищении ее дочери, которая, придя в студию, обвинила мать в рукоприкладстве и психологическом насилии.
Московский Комсомолец вчера в 09:32
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