Финансы
Lenta.ruРублю предсказали непрерывное падение
В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение. Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80. По мнению аналитиков Nordea, непредсказуемость американской экономической политики заставит инвесторов избавляться от рискованных активов.РИА Новости00:00
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Армия и оружие
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Гаджеты
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Шоу-бизнес
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Футбол
Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»
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Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Происшествия
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Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
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Политика
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Общество
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Американская актриса и модель, дочь актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп появилась на публике в прозрачном платье.
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Продемонстрирована радиаторная решетка для «Русского Прадо» от УАЗ
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