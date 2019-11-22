Финансы

Lenta.ruLenta.ruРублю предсказали новогодний обвал

Курс рубля к основным валютам немного снизится к концу текущего года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на экономистов и аналитиков. Опрошенные изданием эксперты полагают, что перед Новым годом курс российской валюты опустится до 64–65 рублей за доллар.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
РБК21 ноября в 22:00

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Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Эхо Москвы22 ноября в 01:30

Рублю предсказали ослабление до конца 2019 года

Московский Комсомолец22 ноября в 01:19

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

REGNUM22 ноября в 01:19

Эксперты предупреждают об ослаблении рубля к Новому году

Говорит Москва21 ноября в 23:59

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

Газета.Ru21 ноября в 23:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК21 ноября в 23:45

Эксперты ожидают ослабление рубля к Новому году

News.ru21 ноября в 22:44
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Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

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Светлана Лобода снялась в «русском» клипе Тилля Линдеманна

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Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

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Ugpressa.ru вчера в 00:13
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Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

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В Саратов приехал Андрей Малахов

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Происшествия

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Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
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Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

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Coldplay отказались от гастролей ради экологии

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Бояринцев покинет «Текстильщик»

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