Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.

с чего всё началось

Курс рубля к основным валютам немного снизится к концу текущего года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на экономистов и аналитиков. Опрошенные изданием эксперты полагают, что перед Новым годом курс российской валюты опустится до 64–65 рублей за доллар.

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