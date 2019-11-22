Финансы
Lenta.ruРублю предсказали новогодний обвал
Курс рубля к основным валютам немного снизится к концу текущего года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на экономистов и аналитиков. Опрошенные изданием эксперты полагают, что перед Новым годом курс российской валюты опустится до 64–65 рублей за доллар.
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с чего всё началось
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.РБК21 ноября в 22:00
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