Финансы
Общественная служба новостейРублю предсказали резкое укрепление к осени
Увеличение спроса на нефть и восстановление экономики позволит РФ к осени прекратить продажу валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с целью восполнения недостающих доходов. При этом в страну повысится приток долларов, а рубль в конце лета существенно укрепится.
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с чего всё началось
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.Российская газета15 июля в 23:00
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:34, Ашберн
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 06:25
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Деми Мур стала блондинкой и поразила фанатов
Американская актриса Деми Мур стала блондинкой и поразила фанатов. Фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Peterburg2.ru вчера в 18:32
Происшествия
В Москве в отеле найдена мертвой известная блогерша-психиатр
В одном из элитных московских отелей нашли тело 27-летней популярной блогерши, судебно-психиатрического эксперта, сексолога и частой гостьи программы "Пусть говорят" Анны Амбарцумян.
Газета.Ru 10:19
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Наука
Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом
Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
МонаВиста вчера в 11:29
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05
Общество
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Наука
Названо преимущество варки кофе ультразвуком
Evo-rus.com 09:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Происшествия
В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
Футбол
«Спартак» оценивает Жиго минимум в 20 млн евро
Защитник Самюэль Жиго оценен «Спартаком» в 20 миллионов евро, утверждает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 10:29
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту затопления буксира в Красногорске
Красногорск, 18 июля 2020, 16:06 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления в Москва-реке буксира в подмосковном Красногорске.
REGNUM 09:06
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Общество
Генсек ООН назвал вызванную коронавирусом глобальную угрозу
Ситуация с коронавирусом помогла обнаружить риски, которые игнорировались человечеством на протяжении десятилетий, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.
iReactor 09:53
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Общество
Россияне с детьми могут получить выплату в 23,5 тыс. рублей
Российские семьи с детьми смогут получить выплаты размером в 23,5 тыс. рублей на каждого члена семьи, сообщила председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты РФ Ирина Волынец.
ФАН вчера в 15:39
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
Политика
Москва получила от ПНС Ливии заверения о скором освобождении россиян
Москва получила письменные заверения от главы МИД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммеда Тахира Сиялаы в том, что вопрос с освобождением россиян, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, закроют в ближайшее время.
Известия 10:28
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Политика
Заседание саммита ЕС по бюджету приостановлено
Вторая пленарная сессия саммита ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд приостановлена, лидеры перешли к двусторонним консультациям.
ТАСС 07:20