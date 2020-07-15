По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.

с чего всё началось

Увеличение спроса на нефть и восстановление экономики позволит РФ к осени прекратить продажу валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с целью восполнения недостающих доходов. При этом в страну повысится приток долларов, а рубль в конце лета существенно укрепится.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. 87

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 239

Наука Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. 10

Политика Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. 109

Общество Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург. 815

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Общество В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 42

Происшествия В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений. 82

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 39

Общество Генсек ООН назвал вызванную коронавирусом глобальную угрозу Ситуация с коронавирусом помогла обнаружить риски, которые игнорировались человечеством на протяжении десятилетий, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.

Происшествия СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. 2,3K

Общество Россияне с детьми могут получить выплату в 23,5 тыс. рублей Российские семьи с детьми смогут получить выплаты размером в 23,5 тыс. рублей на каждого члена семьи, сообщила председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты РФ Ирина Волынец.

Политика Москва получила от ПНС Ливии заверения о скором освобождении россиян Москва получила письменные заверения от главы МИД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммеда Тахира Сиялаы в том, что вопрос с освобождением россиян, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, закроют в ближайшее время.

Экономика ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора. 44

Общество Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года. 49