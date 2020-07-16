Финансы
Вести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
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с чего всё началось
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.Российская газета15 июля в 23:00
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Интернет
Twitter объяснил механизм взлома аккаунтов знаменитостей и бизнесменов
В ночь с 15 на 16 июля злоумышленники начали рассылать мошеннические твиты от имени известных бизнесменов, политиков и знаменитостей, в числе взломанных ‒ аккаунты генерального директора Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Джозефа Байдена, рэпера Канье Уэста и других знаменитостей.
Ведомости 03:13
Здоровье
Израильский врач рекомендовал сделать осенью прививку от гриппа
Заведующий отделением коронавируса в больнице в Тель-Авиве доктор Гай Хошен дал рекомендацию сделать прививку от сезонного гриппа осенью.
Газета.Ru вчера в 22:25
Фигурное катание
Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Космос
Проектирование Восточного под пилотируемые пуски начнется в 2021 году
Аргументы и Факты 15 июля в 03:13
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 млн, всего скончались более 585 тыс. пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 17 июля.
Известия вчера в 17:14
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Футбол
Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч за критику чемпионата России
Валерий Карпин, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Ростов", был оштрафован этическим комитетом Российского футбольного союза на сумму в 100 тысяч рублей.
CT news вчера в 15:00
Армия и оружие
Украина: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
Ранее ГЛАС сообщал, что американцы снова унизились в Сирии. Они попали в ловушку, которую им устроили российские войска.
ГЛАС.RU 03:55
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
В середине июня другой депутат Госдумы, Василий Власов, предложил снизить транспортный налог за этот год на 25 процентов.
РИА Новости 01:51
Общество
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 247 человек
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 247 человек. Всего в ХМАО 13 741человек инфицировано COVID-19.
ЮграPRO 02:20
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском 16 июля в 19:15
Политика
Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19.
Российская газета вчера в 21:35
Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Происшествия
В московском СИЗО обнаружили колл-центр мошенников
В московском следственном изоляторе "Матросская тишина" обнаружили колл-центр мошенников.
Газета.Ru 03:46
Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
Общество
Пираты захватили в Гвинейском заливе танкер с россиянами и украинцами
Пираты напали в Гвинейском заливе у берегов Нигерии на танкер Curacao Trader, похитив 15 членов экипажа.
ФАН вчера в 16:11
Киберспорт
В «Лабиринте Аганима» ускорили получение боевых очков
Все Trap-комнаты теперь выдают элитные награды (2x). Ускорено получение боевых очков для Battle Pass на 30%.
Dota2.ru вчера в 21:58
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Здоровье
В Башкирии из-за комаров люди заболели опасной болезнью
Как сообщает Роспотребнадзор РБ, в прошлом году в Башкирии диагноз дирофиляриоз врачи поставили трем жителям республики – одному в Бурзянском районе, еще двум - в Уфе.
Молодежная газета (Уфа) 03:22
Наука
В НГУ разработали новое лечение последствий коронавируса
Atas.info вчера в 02:25
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В Свердловской области заявили, что за минувшие сутки зафиксирован 301 новый случай заболевания.
RT на русском вчера в 07:20
Наука
Основные механизмы старения и долголетия раскрыли американские ученые
Американские микробиологи и биоинженеры из калифорнийского Университета выявили генеральные механизмы старения.
Live24 вчера в 08:21
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.
РИА Новости 03:09