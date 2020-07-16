По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.

с чего всё началось

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.

Интернет Twitter объяснил механизм взлома аккаунтов знаменитостей и бизнесменов В ночь с 15 на 16 июля злоумышленники начали рассылать мошеннические твиты от имени известных бизнесменов, политиков и знаменитостей, в числе взломанных ‒ аккаунты генерального директора Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Джозефа Байдена, рэпера Канье Уэста и других знаменитостей.

Здоровье Израильский врач рекомендовал сделать осенью прививку от гриппа Заведующий отделением коронавируса в больнице в Тель-Авиве доктор Гай Хошен дал рекомендацию сделать прививку от сезонного гриппа осенью. 566

Фигурное катание Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.

Общество ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте случаев коронавируса Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 млн, всего скончались более 585 тыс. пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 17 июля. 7

Общество В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 32

Футбол Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч за критику чемпионата России Валерий Карпин, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Ростов", был оштрафован этическим комитетом Российского футбольного союза на сумму в 100 тысяч рублей. 3

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога В середине июня другой депутат Госдумы, Василий Власов, предложил снизить транспортный налог за этот год на 25 процентов. 53

Происшествия СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой. 1,8K

Политика Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19. 19

Киберспорт В «Лабиринте Аганима» ускорили получение боевых очков Все Trap-комнаты теперь выдают элитные награды (2x). Ускорено получение боевых очков для Battle Pass на 30%.

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 20

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 959

Здоровье В Башкирии из-за комаров люди заболели опасной болезнью Как сообщает Роспотребнадзор РБ, в прошлом году в Башкирии диагноз дирофиляриоз врачи поставили трем жителям республики – одному в Бурзянском районе, еще двум - в Уфе. 9