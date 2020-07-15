Финансы
Вести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
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с чего всё началось
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.Российская газета15 июля в 23:00
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Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
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NVIDIA представила новый «творческий» драйвер Studio 451.77
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Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
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Культуромания 11:20
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
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Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках
Motorsport.com Россия 09:55
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В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
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Отмечается, что восемь исков уже были удовлетворены. Больше всего исков передано в отношении ростовчан — 40 заявлений.
Rostov gazeta 12:12
Экономика
Минсельхоз: Россия увеличит производство молока до 32 миллионов тонн
Вести.Ru 16 июля в 17:50
Политика
МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
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Происшествия
Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте
Прокурор французского города Нант Пьер Сен не исключает версию намеренного поджога собора Святых Петра и Павла.
РБК 06:21
Общество
Генсек ООН заявил о сохраняющемся наследии колониализма
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с лекцией, цикл которых ежегодно проводит Фонд Нельсона Манделы.
Коммерсантъ 11:58
Игры
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В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43
Автоспорт
Перес во время квалификации чувствовал головокружение
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес доволен итогами квалификации Гран-при Венгрии, но признался, что в ходе сессии чувствовал себя не лучшим образом.
Чемпионат 11:54
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
Футбол
Зидан допустил, что может покинуть «Реал» в будущем
Спорт-Экспресс 11:31
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
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Vprognoze.ru вчера в 16:18
Происшествия
СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку
В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду.
РБК 10:45
Космос
Жители России смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Россиянам представится возможность узреть парад планет, рассказал астроном Джеффри Хант на своем сайте.
iReactor 10:53
Кино
Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted
Стало известно, что всемирно известная компания Sony опровергла всю распространившуюся по Сети информацию о том, что скоро будет начало съемок адаптации видеоигры Uncharted.
ToDay News Ufa 07:02
Здоровье
Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день
Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22