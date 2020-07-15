Финансы
Вести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
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с чего всё началось
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.Российская газета15 июля в 23:00
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Происшествия
Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте
Огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте потушен, но пожарные останутся на месте и ночью.
Известия 13:13
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2
Берн, 17 июля 2020, 23:22 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 237 743 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии.
REGNUM вчера в 16:22
Авто
Экстремальный Mercedes-AMG G-Class заметили без камуфляжа
Mercedes-AMG планирует выпустить новую модель 4 x 4² на основе G-Class последнего поколения G500 / G550 4 x 4².
SpeedMe вчера в 08:39
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Общество
Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме
Рестораны и кафе в некоторых муниципалитетах Калининградской области с 20 июля возобновят работу в ограниченном режиме.
RT на русском 11:46
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Армия и оружие
За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона
Слежка назван "экспериментом", в рамках которого данные из открытых источников использовались "для военных или разведывательных целей".
Вести.Ru 13:06
Здоровье
Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день
Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Общество
Полицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов
Сотрудники полиции задержали не менее 25 ЛГБТ-активистов у здания Госдумы в Москве во время одиночных пикетов против поправок в Семейный кодекс.
Интерфакс 10:34
Политика
Конте заявил о тупике на переговорах по выходу ЕС из кризиса
Лидеры стран ЕС во второй день саммита в Брюсселе пытаются найти общий выход из тупиковой ситуации, в которой они оказались накануне по итогам нескольких раундов переговоров и двусторонних консультаций по пакету мер восстановления европейской экономики после кризиса из-за коронавируса.
РИА Новости 13:09
Футбол
«Спартак» вылетел в Петербург на кубковый матч с «Зенитом»
Футболисты московского «Спартака» вылетели в Санкт-Петербург, где уже завтра примут участие в мате полуфинала Кубка России по футболу против «Зенита».
Нева Спорт 09:42
Киберспорт
Blizzard увековечила в World of Warcraft один из мемов комьюнити
CyberSport.ru 15 июля в 04:51
Происшествия
СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку
В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду.
РБК 10:45
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa 02:17
Общество
Собянин оценил подготовку Москвы к переводу обучения в онлайн
Москва по сравнению с другими регионами была одной из самых подготовленных к переводу обучения в онлайн-формат, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда", опубликованном сайте.
РИА Новости 11:53
Игры
Легендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея
Ридус вчера в 16:26
Здоровье
В Северной Осетии терапевты будут регулярно осуществлять обход населения
В Северной Осетии планируют внедрить проект «Здравствуй, я ваш доктор», в рамках которого участковые терапевты и педиатры будут регулярно осуществлять обход населения.
15-й Регион (Северная Осетия) 13:06
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском 13:14
Космос
«Прогресс МС-15» подготовили к «сверхбыстрому» полету до МКС
На космодроме Байконур завершена сборка ракеты «Союз 2.1а» для запуска на околоземную орбиту корабля «Прогресс МС-15», сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Взгляд.ру 09:40
Наука
Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом
Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
МонаВиста вчера в 11:29
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26