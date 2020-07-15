Аргументы в пользу ослабления В третьем квартале рубль может ослабнуть до 75 за доллар, прогнозирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: "Ослабляющие факторы для рубля — снижение объемов продажи валюты Центральным банком, почти двукратное по сравнению с июнем, а также восстановление импорта — экономика подает признаки оживления".

с чего всё началось

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.

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