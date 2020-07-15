Финансы

Вести.RuВести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
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с чего всё началось

До какого уровня может подняться курс рубля к осени

По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
Российская газетавчера в 23:00

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До какого уровня может подняться курс рубля к осени

Российская газетавчера в 23:00

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Вести.Ru02:36

Что будет с рублем осенью. Прогнозы аналитиков

URA.Ru01:06

Аналитики оценили шансы на укрепление рубля осенью

РБКвчера в 23:30

Аналитики оценили перспективы курса рубля

RT на русском09:31

Доллар подешевеет до 65 рублей уже в третьем квартале

Капитал странывчера в 10:29

Альфа-Банк пророчит рублю укрепление на 8,5%

Profinance.ruвчера в 07:46
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Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

Lisa.ru 05:30
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Экономика

Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России

Ранее Росстат сообщал, что оборот розничной торговли в РФ в мае 2020 года упал на 19,2% в сопоставимых ценах по сравнению с маем прошлого года, в апреле оборот снизился на 23,2%. По итогам докризисного первого квартала, оборот ритейла в РФ вырос на 4,4%.
РИА Новости 07:54
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Политика

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

Газета Evening Standard отмечает, что о вероятной причастности России к попытке вмешательства в выборы Рааб сообщил в своем письменном заявлении в Палату общин.
РБК 09:22
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Армия и оружие

Кедми назвал новейшую российскую ракету «Буревестник» ужасом для США

Противоракетной обороне США нечего противопоставить новейшей российской ракете «Буревестник», заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.
ФАН 14 июля в 16:44
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
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Общество

Греф опробовал беспилотный комбайн в Ростовской области

РИА Новости 07:54
25
Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
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Общество

ГИБДД начала изымать автомобили с армянскими номерами

Сотрудники ГИБДД начали изымать у российских водителей автомобили с армянскими номерами.
Автоновости дня 02:19
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Авто

Продажи LADA на европейском рынке в июне снизились на 12%

В июне продажи новых авто с логотипом LADA в ЕС снизились на 11,7% (308 экземпляров), если сравнивать с результатами 2019 года.
CarsWeek.ru 05:39
Технологии

Разработанная в США вакцина против коронавируса дала иммунный ответ

Экспериментальная вакцина против COVID-19, разработанная компанией из США Moderna, вызвала иммунный ответ у всех добровольцев, которые приняли участие в вакцинации.
Expert.ru вчера в 05:27
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Происшествия

В Подмосковье нашли вторые за неделю скелетированные останки человека

РБК 08:49
11
Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
НТВ 05:01
10
Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton открестился от нашумевшей акции Яны Рудковской

Официальные представители бренда Louis Vuitton прокомментировали скандал, развернувшийся вокруг акции продюсера Яны Рудковской в социальных сетях, призами в которой объявлена продукция марки.
Суть событий вчера в 04:04
112
Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:06
Происшествия

Алюминиевую фигуру Дзюбы обезглавили в Подмосковье

Известия 09:48
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Армия и оружие

Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

РБК 09:09
Шоу-бизнес

Маша Распутина высмеяла «безголосых обезьян» российской эстрады

Маша Распутина испытывает большую неприязнь к тому, что происходит на российской сцене в последние годы.
Слово и Дело 09:41
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Наука

Исследования позволили увидеть лицо мумии, умершей 1700 лет назад

Амур.инфо 09:08
Футбол

Роспотребнадзор не нашел нарушений сотрудников в отношении клубов РПЛ

Роспотребнадзор попросил Российский футбольный союз предоставить данные после заявлений футбольного клуба "Ростов" о якобы договорённостях неназванных лиц с ведомством об участии в чемпионате России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 07:54
Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
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Энергетика

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК вчера в 11:22
Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
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Происшествия

Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
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Футбол

«Рубин» и «Ростов» представили составы на матч 29-го тура

Опубликованы стартовые составы матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Ростовом».
Матч ТВ 09:43
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M01s с процессором MediaTek Helio P22 стоит $130

3DNews 06:00
Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
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Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
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