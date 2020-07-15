Финансы

Вести.RuВести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
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с чего всё началось

До какого уровня может подняться курс рубля к осени

По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
Российская газетавчера в 23:00

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Аналитики оценили перспективы курса рубля

RT на русском09:31

Аналитики оценили шансы на укрепление рубля осенью

РБКвчера в 23:30

Что будет с рублем осенью. Прогнозы аналитиков

URA.Ru01:06

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Вести.Ru02:36

До какого уровня может подняться курс рубля к осени

Российская газетавчера в 23:00

Доллар подешевеет до 65 рублей уже в третьем квартале

Капитал странывчера в 10:29

Альфа-Банк пророчит рублю укрепление на 8,5%

Profinance.ruвчера в 07:46
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Армия и оружие

США намерены наладить производство вооружения СССР

США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов.
Газета.Ru 05:51
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Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru 14:39
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Футбол

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу

Мадридский «Реал» на своём поле обыграл «Вильярреал» в 37-м туре чемпионата Испании по футболу и гарантировал себе первое место в турнирной таблице по итогам сезона-2019/20.
RT на русском 16:58
Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
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Общество

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

RT на русском 16:17
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Общество

Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины

Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
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Культура

Мужской хор Карелии одержал победу во всероссийском конкурсе

Мужской хор Карелии одержал победу во всероссийском конкурсе. Об этом сообщает Минкульт России.
ГТРК Карелия 11:40
Общество

Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti

Игромания.ру 10:19
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Энергетика

ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа.
Известия 15:46
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Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Футбол

Гончаренко устал считать пенальти в ворота ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после неудачи в домашнем матче 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» намекнул на систематические ошибки судей не в пользу своей команды.
ProstoProSport 16:06
Спорт

Магазин Epic Games Store бесплатно раздаёт вторую часть Torchlight

REGNUM 12:04
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Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
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Политика

Силовики Белоруссии предотвратят массовые беспорядки

Главная задача - не допустить гибели государства, а армия является «силовым инструментом» в его руках, заявил 16 июля государственный секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков в эфире телеканала ОНТ.
Ридус 16:11
2
Политика

Канье Уэста зарегистрировали кандидатом на выборах в Оклахоме

После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома.
Газета.Ru 08:41
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Армия и оружие

Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС

МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру 15:15
Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
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Общество

Взлом аккаунтов знаменитостей в Twitter будет расследовать ФБР

Федеральное бюро расследований будет расследовать хакерскую атаку на учетные записи известных людей в Twitter, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 16:51
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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Политика

Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности главы Минпромэнерго РД

Главой Минпромторга республики был назначен Батыр Эмеев, занимавший в упраздненном министерстве должность заместителя министра.
Махачкалинские известия 09:20
2
Общество

Прибывающих в Россию сограждан обяжут заполнять форму на госуслугах

«Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус, на борту воздушного судна заполняют анкету по прилагаемой форме на русском языке», — говорится в посте.
Известия 10:31
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Армия и оружие

Американский эсминец прошёл через территориальные воды Венесуэлы

News.ru 08:31
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Экономика

ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%

ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6%, во втором квартале этот показатель увеличился на 1,6%. Об этом сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
ТАСС вчера в 22:01
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Происшествия

На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания

РБК 12:15
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Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая

Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
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Армия и оружие

«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения

По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета 08:27
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Как работают Яндекс.Новости?
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