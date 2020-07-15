Финансы
Вести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
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Общество
Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 14 июля в 03:13
Армия и оружие
Как БТР-82 спас жизни российских военных в Сирии
Серьезных потерь при атаке заминированного автомобиля со смертником за рулем на российский БТР в Сирии удалось избежать благодаря хорошей защите бронетранспортера и антиосколочной защите.
Российская газета 03:29
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Здоровье
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 15 июля в Ростовской области у 11 019 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 266,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:30
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽4 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Общество
В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило 4,3 тысячи
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 31, до 4318, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:33
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России
Известия вчера в 16:30
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Армия и оружие
Минобороны выполнило план весеннего призыва в условиях коронавируса
План по призыву выполнен, несмотря на то, что он проходил в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
Московский Комсомолец вчера в 17:00
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Звезда «Звездных войн» Натали Портман ждет третьего ребенка
Фото было сделано в одном из парков Лос-Анджелеса, где Портман прогуливалась вместе с супругом и детьми.
Дни24 03:07
Политика
В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню
Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
Происшествия
В Бурятии участники съемок клипа заразились коронавирусом
В Бурятии у восьми человек, принимавших участие в съемках клипа у хребта Хамар-Дабан, выявили коронавирус.
РБК 03:03
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Общество
В Москве выявлено рекордно низкое с апреля число случаев COVID-19
В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:48
Наука
Ученые назвали главную причину аномальной жары в Сибири
ТК Звезда 00:00
Общество
Глава центра Гамалеи поделился ощущениями от привитой вакцины
Как сообщалось, в среду из госпиталя имени Бурденко была выписана первая группа добровольцев-участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России и НИЦ Гамалеи.
Вести.Ru 03:36
Политика
NYT: власти США планируют запретить въезд членам компартии Китая
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможный запрет членам Коммунистической партии Китая (КПК) и их семьям въезда в страну, пишет The New York Times (NYT).
Коммерсантъ 01:41
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Общество
В Роскачестве проверили овсяное печенье 18 марок
Специалисты Роскачества проверили овсяное печенье 18 торговых марок по 457 показателям, вся продукция оказалась безопасна для потребителей, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 03:56
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат
91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета 13 июля в 13:47
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости вчера в 17:17
Общество
Россиянам станут доступны бесплатные участки в Арктике
По поручению вице-премьера Юрия Трутнева в России подготовили законопроект, согласно которому граждане смогут бесплатно получить земельные участки в арктической зоне стране размером до одного гектара.
Газета.Ru 03:18
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус
Москвичи смогут пройти бесплатные ПЦР-исследования на коронавирус в 207 поликлиниках.
Газета.Ru вчера в 04:47
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19