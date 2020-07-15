Финансы

Вести.RuВести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

Рубль осенью — от 65 до 75 за $1: Эксперт объяснил, что играет против валюты России

Царьград03:24

Доллар подешевеет до 65 рублей уже в третьем квартале

Капитал странывчера в 10:29

Что будет с рублем осенью. Прогнозы аналитиков

URA.Ru01:06

Аналитики оценили шансы на укрепление рубля осенью

РБКвчера в 23:30

До какого уровня может подняться курс рубля к осени

Российская газетавчера в 23:00

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Вести.Ru02:36

Альфа-Банк пророчит рублю укрепление на 8,5%

Profinance.ruвчера в 07:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:31, Ашберн
Общество

Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус

«Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — объяснила она.
Lenta.ru вчера в 23:34
107
Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com 03:14
3
Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
261
Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
253
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
658
Происшествия

В Бурятии участники съемок клипа заразились коронавирусом

РБК 03:03
9
Политика

Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ

Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
504
Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
164
Политика

NYT: власти США планируют запретить въезд членам компартии Китая

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможный запрет членам Коммунистической партии Китая (КПК) и их семьям въезда в страну, пишет The New York Times (NYT).
Коммерсантъ 01:41
19
Общество

В Омской области ещё 117 человек заразились коронавирусом

Министр озвучила количество новых пациентов, у которых подтвердился диагноз «коронавирус» за последние сутки — это 117 человек.
НГС55 00:52
28
Здоровье

В Киеве установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом

Киев, 15 июля 2020, 12:19 — REGNUM В Киеве за последние сутки зафиксировали 147 случаев заболевания коронавирусом, что является самым большим суточным показателем с начала эпидемии.
REGNUM вчера в 05:19
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
205
Происшествия

В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку

РИА Новости вчера в 12:07
5
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
3,2K
Общество

Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля

Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости вчера в 06:10
516
Футбол

Защитник «Зенита» Смольников может продолжить карьеру в Турции

Защитник петербургского "Зенита" Игорь Смольников может продолжить карьеру в Турции.
Газета.Ru вчера в 01:46
Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Рэп-исполнитель Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома.
ТАСС 02:42
19
Гаджеты

Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1

После мартовского обновления прошивки EMUI 10.1 для смартфонов линейки Huawei P40, компания постепенно дополняет список устройств.
Anonsens 03:24
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
737
Общество

Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч

Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
96
Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
432
Общество

Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного

Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия 14 июля в 11:45
88
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru вчера в 11:35
99
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
588
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс вчера в 15:37
114
Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
757
Армия и оружие

МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу

В случае передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу прекратит своё существование основополагающий акт Россия — НАТО.
RT на русском 02:38
Здоровье

В Казахстане число носителей COVID-19 выросло на 23%, а прирост всего 7%

Прирост заболеваемости COVID-19 за неделю составил 6,7%, заявил 16 июля председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Минздрава республики Тимур Султангазиев во время брифинга.
ИА Красная Весна 03:05
Здоровье

Шестеро пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Общее число умерших достигло 142 За последние 24 часа в Алтайском крае умерло еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ вчера в 23:37
725
Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
817
Как работают Яндекс.Новости?
Главное