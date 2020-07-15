Финансы
Вести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
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Здоровье
ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане
Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
Turkmenportal вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Гаджеты
Samsung Galaxy A72 получит оптическую стабилизацию
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A72, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com вчера в 14:52
Политика
Трамп сменил руководителя предвыборного штаба за 3,5 месяца до выборов
Президент США Дональд Трамп сменил главу своего предвыборного штаба за 3,5 месяца до выборов.
Аргументы и Факты 00:30
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
РБК вчера в 18:51
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Газета.Ru 14 июля в 07:16
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Общество
В США демонтируют памятник основателю русских поселений на Аляске
Стоит отметить, что Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.
Страна Советов on-line вчера в 15:03
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:16
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля
Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости вчера в 06:10
Армия и оружие
Минобороны РФ успешно провело испытания спутника-инспектора
В Министерстве обороны России отчитались об успешном проведении испытаний передового космического спутника.
Общественная служба новостей вчера в 16:35
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Экономика
В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров
Если в 2019 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, то в 2020 году этот порог вырос до 11 лет и 18,6 коэффициента.
ГТРК Калуга вчера в 14:33
Культура
Завершился конкурс искусств с участием азербайджанцев и иностранцев
Sputnik Азербайджан 14 июля в 12:27
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Здоровье
19 автомобилей скорой помощи получила Новосибирская область
В этом году из резервного фонда Новосибирской области выделены значительные суммы для закупки нового оборудования, реконструкции и модернизации больниц для приема пациентов с подозрением на коронавирус.
MedikForum.ru 02:48
Футбол
Футболисты «Порту» досрочно выиграли чемпионат Португалии
За два тура до окончания чемпионата Португалии по футболу определился чемпион страны.
Вести.Ru 02:08
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR
Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
Происшествия
В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки
REGNUM вчера в 06:23
Гаджеты
Мобильные процессоры Intel Tiger Lake будут представлены 2 сентября
Компания Intel начала рассылать журналистам со всего мира приглашение на закрытое онлайн-мероприятие, которое она собирается провести 2 сентября этого года.
3DNews вчера в 15:05
Общество
В Крыму подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 15 июля 2020, 10:12 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки, сообщил в Facebook 15 июля глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 03:12
Общество
Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45