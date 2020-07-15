Финансы

Вести.RuВести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Вести.Ru02:36

Что будет с рублем осенью. Прогнозы аналитиков

URA.Ru01:06

Альфа-Банк пророчит рублю укрепление на 8,5%

Profinance.ruвчера в 07:46

Аналитики оценили шансы на укрепление рубля осенью

РБКвчера в 23:30

До какого уровня может подняться курс рубля к осени

Российская газетавчера в 23:00

Аналитики оценили шансы на осеннее укрепление рубля

News.ru00:22

Платежный баланс за 1П20. Рубль сохраняет потенциал укрепления на 3К20

Bankir.Ruвчера в 06:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:11, Ашберн
Здоровье

ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане

Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
Turkmenportal вчера в 12:30
5
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
24
Гаджеты

Samsung Galaxy A72 получит оптическую стабилизацию

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A72, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com вчера в 14:52
Политика

Трамп сменил руководителя предвыборного штаба за 3,5 месяца до выборов

Президент США Дональд Трамп сменил главу своего предвыборного штаба за 3,5 месяца до выборов.
Аргументы и Факты 00:30
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс вчера в 15:37
108
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК вчера в 18:51
2,4K
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 14 июля в 07:16
1K
Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
155
Здоровье

Бурятия запретила ввоз свиней из Забайкалья из-за выявления очага АЧС

REGNUM 01:30
5
Общество

В США демонтируют памятник основателю русских поселений на Аляске

Стоит отметить, что Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.
Страна Советов on-line вчера в 15:03
73
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:16
729
Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
11
Общество

Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля

Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости вчера в 06:10
512
Армия и оружие

Минобороны РФ успешно провело испытания спутника-инспектора

В Министерстве обороны России отчитались об успешном проведении испытаний передового космического спутника.
Общественная служба новостей вчера в 16:35
46
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
201
Экономика

В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров

Если в 2019 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, то в 2020 году этот порог вырос до 11 лет и 18,6 коэффициента.
ГТРК Калуга вчера в 14:33
1,7K
Происшествия

В Бурятии участники съемок клипа заразились коронавирусом

РБК 03:03
9
Культура

Завершился конкурс искусств с участием азербайджанцев и иностранцев

Sputnik Азербайджан 14 июля в 12:27
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
4
Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
150
Здоровье

19 автомобилей скорой помощи получила Новосибирская область

В этом году из резервного фонда Новосибирской области выделены значительные суммы для закупки нового оборудования, реконструкции и модернизации больниц для приема пациентов с подозрением на коронавирус.
MedikForum.ru 02:48
Футбол

Футболисты «Порту» досрочно выиграли чемпионат Португалии

За два тура до окончания чемпионата Португалии по футболу определился чемпион страны.
Вести.Ru 02:08
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
569
Футбол

Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR

Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM вчера в 06:23
368
Гаджеты

Мобильные процессоры Intel Tiger Lake будут представлены 2 сентября

Компания Intel начала рассылать журналистам со всего мира приглашение на закрытое онлайн-мероприятие, которое она собирается провести 2 сентября этого года.
3DNews вчера в 15:05
Общество

В Крыму подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 15 июля 2020, 10:12 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки, сообщил в Facebook 15 июля глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 03:12
152
Общество

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
10
Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
129
Общество

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное