Финансы

Вести.RuВести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
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Рубль осенью - от 65 до 75 за $1: Эксперт объяснил, что играет против валюты России

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Общество

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В Москве выявлено рекордно низкое с апреля число случаев COVID-19

В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.
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Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
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В Пермском крае за сутки выявили 87 случаев коронавируса

В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 4705.
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Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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За сутки в Татарстане выявлено еще 33 случая коронавируса

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