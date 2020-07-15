Финансы

Вести.RuВести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
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с чего всё началось

Аналитики оценили шансы на укрепление рубля осенью

Аргументы в пользу ослабления В третьем квартале рубль может ослабнуть до 75 за доллар, прогнозирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: "Ослабляющие факторы для рубля — снижение объемов продажи валюты Центральным банком, почти двукратное по сравнению с июнем, а также восстановление импорта — экономика подает признаки оживления".
РБКвчера в 23:30

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Рубль осенью - от 65 до 75 за $1: Эксперт объяснил, что играет против валюты России

Царьград03:24

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Вести.Ru02:36

Аналитики оценили шансы на укрепление рубля осенью

РБКвчера в 23:30

Что будет с рублем осенью. Прогнозы аналитиков

URA.Ru01:06

До какого уровня может подняться курс рубля к осени

Российская газетавчера в 23:00

Доллар подешевеет до 65 рублей уже в третьем квартале

Капитал странывчера в 10:29

Альфа-Банк пророчит рублю укрепление на 8,5%

Profinance.ruвчера в 07:46
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Интерфакс 05:17
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Шоу-бизнес

Максим Виторган высмеял фото их общего сына на странице Собчак

Ксения Собчак опубликовала фото своего единственного сына Платона.
Актуальные Новости 01:52
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Технологии

Электродвигатель на технологии сверхпроводимости в России испытали

Российские ученые первыми в мире испытали электродвигательную установку, разработанную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости, который питается от аккумулятора.
МедиаПоток 00:45
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Политика

Песков заявил о грубом давлении США на европейский бизнес

Угрозу санкций США против "Северного потока-2" и второй ветки "Турецкого потока" в Кремле назвали продолжением недобросовестной конкуренции и грубым давлением на европейский бизнес.
Российская газета 06:08
Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

Evo-rus.com 03:21
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, поблагодарил жителей края за поддержку, однако не одобрил массовые выступления.
Газета.Ru 05:57
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Общество

Руководители российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Руководители ведущих российских изданий поручились за Ивана Сафронова, пишет РБК со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
Полит.ру 05:03
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке

Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК 05:58
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Кино

Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»

Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
Live24 вчера в 12:47
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
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Общество

Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти

Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.
Газета.Ru 03:19
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Политика

Верховная рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка Украины

Киев, 16 июля 2020, 12:05 — REGNUM Верховная рада назначила новым главой Национального банка Украины председателя государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, кандидатуру которого на данную должность предложил президент страны Владимир Зеленский.
REGNUM 05:05
Кино

На Peacock выходит многообещающий сериал «Дивный новый мир»

Профиль 13 июля в 09:44
Футбол

Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Лидер Litlle Big купил Porsche Cayenne за 7 млн рублей

Лидер Little Big Илья Прусикин купил своё первое роскошное авто Porsche Cayenne за 7 млн рублей.
News.ru вчера в 20:56
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
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Экономика

Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса

Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
Дума ТВ 13 июля в 09:05
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Авто

ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти

На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 01:23
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Общество

Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах

За 2019 год президент заработал 117 тысяч белорусских рублей Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин.
АМИТЕЛ вчера в 23:11
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Общество

На Кубани разрешили работу аквапарков, бассейнов и аттракционов

С 18 июля на территории края будет разрешена работа аквапарков, аттракционов на открытом воздухе, также с жёстким соблюдением санитарных требований смогут работать бассейны.
REGNUM 05:57
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Шоу-бизнес

Адвокат потерпевших по делу Ефремова опроверг иск на 40 млн

Представитель семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя Александр Добровинский, высказался по поводу появившихся сообщений о том, что потерпевшая сторона потребовала от актера компенсацию в размере 40 миллионов рублей.
АБН 00:49
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Общество

Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ

По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, хакерская атака никак не повлияла на работу сервиса и все сдавшие ЕГЭ могут «своевременно ознакомиться со своими результатами».
РБК 04:45
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Политика

В Германии назвали причину иска Нидерландов к России в ЕСПЧ по делу MH17

В Германии озадачились подачей иска Нидерландов в ЕСПЧ по делу о крушении МН17 в Донбассе при том, что в горячей фазе идет судебное разбирательство о причинах крушения и поиску виновных трагедии 2014 года.
Южный Федеральный вчера в 13:06
11
Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Шоу-бизнес

Затравленная Карпович оригинально ответила хейтерам

iReactor вчера в 13:06
Политика

В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии

Накануне африканское командование Вооруженных сил США заявило об участии российских наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в вооруженном конфликте в Ливии.
Известия 05:47
Армия и оружие

В Крым доставили новые военные вертолеты «Терминатор»

Армейская авиация Южного военного округа на Кубани и в Крыму получила на вооружение новые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».
Военное дело вчера в 00:32
17
Общество

Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса

Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
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