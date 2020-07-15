Финансы
Вести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
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Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
CT news вчера в 20:55
Общество
Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Национальная служба новостей 01:29
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Обсуждение возможности проведения выборов в несколько дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования в России с осени на другое время.
РБК 07:55
Политика
Путин: В апреле ВВП России сократился на 12 процентов
По оценкам, в апреле 2020 года, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12 процентов.
Московский Комсомолец 07:47
Общество
Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов
Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Футбол
Кикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе и главный тренер Марко Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД, если клуб по итогам нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) не обеспечит себе место в Лиге чемпионов.
Газета.Ru 08:22
Общество
ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова
ФСБ представила Мосгорсуду секретные сведения из дела журналиста Ивана Сафронова.
BFM.ru 07:41
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Происшествия
На Кубани судью заподозрили в получении взятки
Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:05
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Армия и оружие
США обвинили ЧВК «Вагнер» в нарушении эмбарго ООН
Ранее ЧВК «Вагнер» обвиняли в применении химического оружия в Ливии.
Новые Известия 03:14
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили 14 июля в 12:19
Здоровье
Мишустин назвал аномальной ситуацию с COVID в Алтайском крае
Несмотря на коронавирус, смертность в России почти не выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года — разница составила 2,5 тысячи человек Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в стране, в Алтайском крае наблюдается значительный рост инфицированных, сообщает BFM.
Толк 04:57
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания 06:02
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Авто
В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти
В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
ТК Звезда 07:06
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Экономика
Инвесторы оценили HeadHunter в $1 млрд
На закрытии торгов в среду, 15 июля, ADS HeadHunter стоили $20,5 за штуку, капитализация составляла $1,025 млрд.
РБК 06:12
Футбол
«Химки» примут решение об участии в РПЛ после полуфинала Кубка России
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о дате, когда футбольный клуб «Химки» примет решение, в какой лиге будет выступать в следующем сезоне.
Metaratings 07:09
Футбол
«Фратрия» написала письмо Дюкову по поводу судейства матчей «Спартака»
«Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», написала письмо главе РФС Александру Дюкову.
Евро-футбол.ру 06:31
Авто
Porsche представил новую модель 911 Turbo
С 0 до 100 км / ч 911 Turbo разгоняется за 2,8 с. Для сравнения этого же показателя 911 Turbo S достигает за 2,7 с. Максимальная скорость новинки составляет 320 км / ч, что также ненамного меньше, чем у Turbo S. Агрегатируется мотор новой модели с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.
REGNUM 04:50
Космос
Британские ученые зафиксировали на Млечном пути необычный объект
Британские ученые обнаружили аномальный небесный объект, который мчится по Млечному пути.
Новый День вчера в 19:24
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
Хоккей
Василевский признан лучшим голкипером НХЛ по версии NHL Network
Советский спорт 04:54
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32
Гаджеты
Карты NVIDIA RTX 30XX могут получить новый разъём питания
По данным китайской профильной компании FCPowerUp, 3D-карта GeForce получит новый разъем питания в виде 12-контактного порта.
Evo-rus.com 07:20