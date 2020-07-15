Финансы

Вести.RuВести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
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Рубль осенью - от 65 до 75 за $1: Эксперт объяснил, что играет против валюты России

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