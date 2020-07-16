По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.

с чего всё началось

Рублю предсказали резкое укрепление к осени. Причиной станет рост цен на нефть и восстановление экономики.

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