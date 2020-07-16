Финансы

Piter.tvPiter.tvРублю предсказали резкое укрепление к осени

Рублю предсказали резкое укрепление к осени. Причиной станет рост цен на нефть и восстановление экономики.
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с чего всё началось

До какого уровня может подняться курс рубля к осени

По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
Российская газета15 июля в 23:00

Подробнее о событии

«Рубль полностью открыт внешним рынкам». Эксперт о перспективах на осень

ФедералПрессвчера в 07:17

Аналитики оценили перспективы курса рубля

RT на русском16 июля в 09:31

Рубль в III квартале может укрепиться до 65 руб./$1 - Альфа-банк

Финмаркет15 июля в 06:20

Что будет с рублем осенью. Прогнозы аналитиков

URA.Ru16 июля в 01:06

Аналитики оценили шансы на укрепление рубля осенью

РБК15 июля в 23:30

До какого уровня может подняться курс рубля к осени

Российская газета15 июля в 23:00

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Вести.Ru16 июля в 02:36
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Общество

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Коммерсантъ 00:19
385
Политика

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
24
Футбол

«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества

Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Происшествия

В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте был замечен в 7:30 утра, через 15 минут прибыли пожарные.
Коммерсантъ 03:15
16
Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 98 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки отмечается значительный прирост заболевших COVID-19 – выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сегодня оперативный штаб.
ВЕТТА вчера в 03:29
80
Общество

Мишустин распорядился учредить День работника транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
30
Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
5
Общество

В России выявили 6234 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:52
Происшествия

В московском СИЗО обнаружили колл-центр мошенников

В камерах заключенных московского СИЗО «Матросская тишина» обнаружили мошеннический колл-центр.
Lenta.ru 01:28
16
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 170 тысяч

Еще 543 пациента с коронавирусом вылечились в Москве после получения лечения, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 18 июля.
Вечерняя Москва 02:14
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
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Фигурное катание

Фигуристка Александровская погибла после падения из окна

Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.
Известия 03:35
Общество

Северная Корея разработала одноразовую вакцину от коронавируса

КНДР разработала вакцину от коронавируса и уже приступила к клиническим испытаниям.
Lenta.ru 03:24
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 16 июля в 15:55
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Футбол

«Милан» поздравил Ибрагимовича со 100 матчами за команду

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович провёл за итальянский клуб сто матчей, сообщает пресс-служба в "Твиттере".
Чемпионат 03:58
Авто

Great Wall показала новый премиальный внедорожник

Новый внедорожник Great Wall, который он планирует выпустить под своей премиальной маркой Wey, снова показался на изображениях.
Автоновости дня вчера в 05:26
15
Экономика

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
79
Интернет

Twitter объяснил механизм взлома аккаунтов знаменитостей и бизнесменов

Злоумышленники получили доступ к внутренним инструментам, которыми пользуются сотрудники Twitter, с их помощью они получили доступ к 45 учетным записям, сообщает социальная сеть предварительные результаты расследования массового взлома аккаунтов в ночь на 16 июля.
Ведомости 03:13
Космос

Ученые подтвердили возраст Вселенной в 13,8 миллиарда лет

ToDay News Ufa 02:45
Шоу-бизнес

Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой

Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb вчера в 06:31
10
Армия и оружие

Украина: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов

В средствах массовой информации было опубликовано интервью с главой киевского центра глобалистики Михаилом Гончаром, который рассказал о том, как будут действовать украинские войска в случае войны с потенциальным противником.
ГЛАС.RU 03:55
32
Футбол

Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб

Невские Новости вчера в 18:18
2
Общество

Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса

По словам депутата Госдумы, бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости - в осенне-зимний и зимне-весенний периоды.
Российская газета 02:59
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Здоровье

Минздрав назвал медицину в Санкт-Петербурге одной из лучших в России

Санкт-Петербург посетил заместитель Министра здравоохранения Олег Гриднев, который остался более чем доволен уровнем медицины в Северной столице в нелегкое время пандемии коронавируса.
КП - Санкт-Петербург вчера в 12:51
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Наука

Внедрение одного гена превращает самок комаров в самцов

Комары вида Aedes aegypti являются распространителями таких заболеваний, как вирус Зика, желтая лихорадка, чикунгунья, денге.
Evo-rus.com вчера в 02:49
40
Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru вчера в 10:49
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Футбол

РФС назвал составы сборных СССР всех времен по версии регионов

В ходе голосования в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram пользователи делали выбор из четырех футболистов по каждой позиции схемы 4-4-2, сыгравших за сборную СССР наибольшее количество матчей.
ИА Красная Весна 03:56
Кино

Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны

Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
10
Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
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Футбол

Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»

На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru вчера в 14:42
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