Специалист Международного финансового центра Владимир Рожановский поделился своим мнением о перспективах курса российской валюты к основной паре доллар-евро на ближайшие месяцы. В ближайшие дни у рубля есть все шансы дополнительно укрепиться, считает эксперт, слова которого приводит «РГ».

Рублю прочат новое укрепление к доллару и евро в ближайшие дни

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