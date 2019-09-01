Финансы
Дни24Рублю прочат новое укрепление к доллару и евро в ближайшие дни
Специалист Международного финансового центра Владимир Рожановский поделился своим мнением о перспективах курса российской валюты к основной паре доллар-евро на ближайшие месяцы. В ближайшие дни у рубля есть все шансы дополнительно укрепиться, считает эксперт, слова которого приводит «РГ».
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
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В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию
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Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
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Было установлено, что взрослый варан полностью покрыт естественной защитой, однако у молодой особи брони не было.
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Газета.Ru 11:43
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
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В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
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«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
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На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
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Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
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Виктор Гончаренко — об игре с «Тамбовом»: «Судьбу матча решил отличный удар Бистровича»
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На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
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Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне в воскресенье, в результате погибли шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по региону.
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Создан наноматериал из молекул, закрученных одновременно в противоположные стороны
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Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
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Роскосмос испытает макет двигателя для космического ядерного буксира
В 2020 году "Роскосмос" собирается испытать макет двигателя для космического ядерного буксира.
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