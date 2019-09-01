Финансы

Дни24Дни24Рублю прочат новое укрепление к доллару и евро в ближайшие дни

Специалист Международного финансового центра Владимир Рожановский поделился своим мнением о перспективах курса российской валюты к основной паре доллар-евро на ближайшие месяцы. В ближайшие дни у рубля есть все шансы дополнительно укрепиться, считает эксперт, слова которого приводит «РГ».
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Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро

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Эксперт дал прогноз по курсу рубля к доллару и евро

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Рублю прочат новое укрепление к доллару и евро в ближайшие дни

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