Под руководством Руди Гарсия «Лион» проиграл, возможно, самый важный матч. Чтобы сохранить преимущество над «Зенитом» в гонке за плей-офф Лиги чемпионов, французам достаточно было сыграть вничью в Петербурге, но она им не досталась.

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