Лига чемпионов

Спорт день за днемСпорт день за днемРуди Гарсия: «Лион» проиграл «Зениту» не из-за судейства

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Под руководством Руди Гарсия «Лион» проиграл, возможно, самый важный матч. Чтобы сохранить преимущество над «Зенитом» в гонке за плей-офф Лиги чемпионов, французам достаточно было сыграть вничью в Петербурге, но она им не досталась.
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