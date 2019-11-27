Под руководством Руди Гарсия «Лион» проиграл, возможно, самый важный матч. Чтобы сохранить преимущество над «Зенитом» в гонке за плей-офф Лиги чемпионов, французам достаточно было сыграть вничью в Петербурге, но она им не досталась.

Спорт день за днем

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Происшествия Пострадавшей в ДТП в Доминикане ампутировали руки Руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов сообщил, что одной из пострадавших в аварии с автобусом в Доминикане пришлось ампутировать обе руки, передает «Лента.ру».

Экономика Акции «Яндекса» обновили исторический максимум Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.

Политика Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.

Здоровье В России начнется подъем заболеваемости гриппом Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.

Общество Суд рассекретил цену высокоточной ракеты Х-29 Согласно иску Минобороны, в результате инцидента были уничтожены обе ракеты стоимостью 18459963 рубля каждая, коллиматорное защитное устройство, чья цена с учетом износа составила 2797597,5 рубля, и другое оборудование.

Экономика Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.

Авто Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.

Политика Путин обнял и успокоил заплакавшую пенсионерку Президент России Владимир Путин обнял и успокоил заплакавшую пенсионерку во время встречи с петербуржцами.

Политика В «Нафтогазе» заявили о планах «Газпрома» перекрыть вентиль 1 января Если Украина и Россия не подпишут договор по транзиту газа, «Газпром», который является участником сделки, уже с начала 2020 года прекратит подачу топлива в сторону государства.

Технологии Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.

Общество Экс-президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию Региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции в Атибайе экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца.

Шоу-бизнес Воеводина вынуждена работать после отказа короля помогать сыну «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина, которая в браке с бывшим королем Малайзии Фарисом Мухаммадом родила ребёнка, заявила «Комсомольской правде», что в скором времени будет вынуждена выйти на работу, чтобы содержать сына.

Здоровье Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.