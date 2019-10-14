Футбол
Евро-футбол.руРуди Гарсия стал новым главным тренером «Лиона»
Новым главным тренером «Лиона» стал Руди Гарсия, сообщает пресс-служба «ткачей». Ранее 55-летний французский специалист возглавлял «Лилль», «Рому» и «Марсель».
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Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Автоновости дня 08:06
Политика
Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта
Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.
Политика Сегодня 13:50
Политика
Евросоюз на год продлил санкции против россиян по делу Скрипалей
Евросоюз на год продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери.
RT на русском 08:04
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.
Российская газета 13:52
Общество
В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма
Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.
RT на русском 06:23
Футбол
Глушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»
RT на русском 10:27
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Гаджеты
IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
News.ru 03:18
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину
Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Телеканал 360° 11:51
Общество
Президентские гранты на 20,3 млн рублей получат 11 псковских НКО
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, всего от региона было подано 66 заявок, организации-победители получат на реализацию своих проектов 20,3 млн рублей.
REGNUM 11:04
Игры
Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5
iXBT.com 07:08
Происшествия
МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК 10:39
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Авто
Названы самые популярные кросс-версии автомобилей в России
Отмечается, что в топ-10 самых распространённых кросс-версий автомобилей в России вошли также Lada Largus, продажи которой за 8 месяцев с начала года составили 10 473 единицы, Renault Logan Stepway (8419 ед.), Lada Xray Cross (6479 ед.), Lada Vesta Cross (2623 ед.), Lada Granta Cross (2311 ед.), а также Kia Picanto X-Line (489 ед.) и Renault Dokker Stepway (138 ед.).
Профиль 11 октября в 12:54
Шоу-бизнес
Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Дни.ру 11:47
Авто
В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Армия и оружие
Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России
РЕН ТВ вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Илья Древнов впервые высказался о разводе с Марией Порошиной
Актёр Илья Древнов впервые прокомментировал свой развод с Марией Порошиной.
OAnews 12:52
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском 10:28