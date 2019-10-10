Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемРугани может перейти в «Зенит» зимой

По информации calciomercato. com, петербургский клуб рассчитывает подписать 25-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Летом «Зенит» уже хотел приобрести Ругани, но сделка не состоялась из-за травмы Джорджо Кьеллини.
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