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Газета.Ru
Газета.Ru

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Тегеран же указал на международную изоляцию США. Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.В источнике
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РИА Новости

В МИД прокомментировали провал резолюции США по Ирану

РИА Новости07:26
Взгляд.ру

В МИД Ирана дали США совет после провала голосования в СБ ООН

Взгляд.ру02:53
Газета.Ru

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Газета.Ru02:57
ИА Красная Весна

Иранский дипломат: США должны услышать провал своей резолюции в СБ ООН

ИА Красная Весна04:32
RT на русском

Советник Трампа заявил о поражении США в СБ ООН

RT на русском00:40
МИР 24

Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении эмбарго в отношении Ирана

МИР 2418:42
ТАСС

Роухани назвал большим успехом провал голосования в ООН по оружейному эмбарго против Ирана

ТАСС03:07

В Белоруссии отказались от наград лауреаты стипендии президента

Минск, 15 августа 2020, 04:07 — REGNUM Претендовавшие на получение стипендий специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от наград, передаёт 14 августа портал Tut.by.
REGNUM21:07
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В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоактивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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СНБО Украины осудил передачу задержанных под Минском граждан РФ Москве

Недружественным шагом по отношению к Украине назвал передачу России властями Белоруссии 32 задержанных граждан секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, 15 августа сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна02:59
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