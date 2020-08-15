СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
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Тегеран же указал на международную изоляцию США. Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.В источнике
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