СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Тегеран же указал на международную изоляцию США. Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.