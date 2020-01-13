Политика
RT на русскомРухани одобрил признание Пентагона террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента о признании Пентагона террористической организацией, сообщает Tasnim. Иранский лидер поручил соответствующим организациям исполнить данную резолюцию.
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с чего всё началось
Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim.Коммерсантъ06:34
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